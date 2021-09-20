Юмор без границ в это утро: уморительные шутки для улыбки
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Один мужик спрашивает друга:
- Ты чего такой грустный?
- Волнуюсь за свою жену.
- А что с ней?
- Мой автомобиль.
Если с первого раза у вас ничего не получилось, значит, парашютный спорт не для вас.
Приносит муж домой пироженое и спрашивает жену:
- Дорогая, тебе на сколько частей резать, на восемь или на четыре?
- Конечно, на четыре, восемь мне не съесть.
На требование жены отдать ей получку, он собрал всю волю в кулак и сложил фигу.
Криминальные новости. Группа вооруженных грабителей была избита пенсионерами, после того, как попыталась без очереди подойти к окошку кассира банка.