Укр

Юмор без границ в это утро: уморительные шутки для улыбки

Автор
Татьяна Кармазина
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Юмор без границ в это утро: уморительные шутки для улыбки

Мы подготовили для вас новые анекдоты для хорошего настроения на целый день

Один мужик спрашивает друга:

- Ты чего такой грустный?

- Волнуюсь за свою жену.

- А что с ней?

- Мой автомобиль.

Анекдоты
Анекдоты

Если с первого раза у вас ничего не получилось, значит, парашютный спорт не для вас.

Анекдоты
Анекдоты

Приносит муж домой пироженое и спрашивает жену:

- Дорогая, тебе на сколько частей резать, на восемь или на четыре?

- Конечно, на четыре, восемь мне не съесть.

Анекдоты
Анекдоты

На требование жены отдать ей получку, он собрал всю волю в кулак и сложил фигу.

Анекдоты
Анекдоты

Криминальные новости. Группа вооруженных грабителей была избита пенсионерами, после того, как попыталась без очереди подойти к окошку кассира банка.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты