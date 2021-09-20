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Понедельник не повод грустить: подборка анекдотов для хорошего настроения

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Понедельник не повод грустить: подборка анекдотов для хорошего настроения Новость обновлена 20 сентября 2021, 11:30

Сегодня мы подготовили для вас новую порцию уморительных анекдотов.

Если женщина пригласила вас на чай, а вы пришли без алкоголя и презервативов — вы ничего не понимаeте в чаeпитии.

— ты где? тебя шеф уже два часа ищет…

— передай шефу, что хорошего сотрудника тяжело найти.

— Вот не знаю, ехать ли в лес за грибами или еще рано?

— Позвони в больницу в отделение токсикологии и спроси, пошли ли грибы?

— Как люди могут весь день сидеть дома?

— Я не для того плачу такую высокую аренду, чтобы находиться вне дома!

Пациент очень волнуется перед операцией.

Хирург его успокаивает:

— Я делал такую операцию уже 128 раз.

Больной облегченно вздыхает:

— Уф-ф…

Хирург:

— Да, когда-то же, наконец, должно получиться!

Теги:
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