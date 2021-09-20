Понедельник не повод грустить: подборка анекдотов для хорошего настроения
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Сегодня мы подготовили для вас новую порцию уморительных анекдотов.
Если женщина пригласила вас на чай, а вы пришли без алкоголя и презервативов — вы ничего не понимаeте в чаeпитии.
— ты где? тебя шеф уже два часа ищет…
— передай шефу, что хорошего сотрудника тяжело найти.
— Вот не знаю, ехать ли в лес за грибами или еще рано?
— Позвони в больницу в отделение токсикологии и спроси, пошли ли грибы?
— Как люди могут весь день сидеть дома?
— Я не для того плачу такую высокую аренду, чтобы находиться вне дома!
Пациент очень волнуется перед операцией.
Хирург его успокаивает:
— Я делал такую операцию уже 128 раз.
Больной облегченно вздыхает:
— Уф-ф…
Хирург:
— Да, когда-то же, наконец, должно получиться!
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