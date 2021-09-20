Укр

Для тех, кто внезапно загрустил: веселые шутки на вечер для отличного настроения

Автор
Анна Барабан
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Для тех, кто внезапно загрустил: веселые шутки на вечер для отличного настроения Новость обновлена 20 сентября 2021, 19:59

Смешные анекдоты, которые поднимут вам настроение

Разговор друзей:

— Помню, в юности, бывало, ведро пива как нефиг делать выпивал, а теперь вот только полведра могу…

— Что, здоровье совсем слабое стало?

— Не, морда дальше не пролазит!

— Согласно исследованиям, пары, которые регулярно употребляют вместе алкоголь, реже ссорятся, а их отношения крепче.

— Милый, но не каждый же день!

— Не мешай мне бороться за наше счастье!

— Знаешь как по-другому можно назвать похороны электрика?

— Как?

— Заземление.

— Алло, это секс по телефону?

— Нет, это секс по барабану.

— В смысле?

— В смысле — это дом престарелых.

Группа туристов в национальном природном заповеднике Конго подверглась нападению льва и была вынуждена спасаться бегством. Львиная доля туристов с экскурсии так и не вернулась.

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