Для тех, кто внезапно загрустил: веселые шутки на вечер для отличного настроения
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Разговор друзей:
— Помню, в юности, бывало, ведро пива как нефиг делать выпивал, а теперь вот только полведра могу…
— Что, здоровье совсем слабое стало?
— Не, морда дальше не пролазит!
— Согласно исследованиям, пары, которые регулярно употребляют вместе алкоголь, реже ссорятся, а их отношения крепче.
— Милый, но не каждый же день!
— Не мешай мне бороться за наше счастье!
— Знаешь как по-другому можно назвать похороны электрика?
— Как?
— Заземление.
— Алло, это секс по телефону?
— Нет, это секс по барабану.
— В смысле?
— В смысле — это дом престарелых.
Группа туристов в национальном природном заповеднике Конго подверглась нападению льва и была вынуждена спасаться бегством. Львиная доля туристов с экскурсии так и не вернулась.