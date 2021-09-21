Ударная доза положительных эмоций: прикольные анекдоты на утро
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 93
А вы помните давно были такие стиральные машинки с двумя валиками между которых белье проворачивали и оно так отжималось? Так вот хочу себе такую же отжималку чтобы весь майонез из пластиковых пачек выдавливать..
— Ваша дочь все перемены бегает за мальчиками!
— Но в её возрасте все бегают за мальчиками.
— Но не с ножом же!?
В большинстве семей День примирения и согласия отмечают в магазинах. Жена примеряет, муж соглашается.
— А что в лесу ночью делают комары и клещи?
— Выращивают для приманки ягоды и грибы!
— Ой, мамочка, у меня воды отошли!
— Петрович, задолбал, чини раковину молча!