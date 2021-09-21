Укр

Ударная доза положительных эмоций: прикольные анекдоты на утро

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
93
Ударная доза положительных эмоций: прикольные анекдоты на утро

Забавная подборка анекдотов для вашей улыбки.

А вы помните давно были такие стиральные машинки с двумя валиками между которых белье проворачивали и оно так отжималось? Так вот хочу себе такую же отжималку чтобы весь майонез из пластиковых пачек выдавливать..

— Ваша дочь все перемены бегает за мальчиками!

— Но в её возрасте все бегают за мальчиками.

— Но не с ножом же!?

В большинстве семей День примирения и согласия отмечают в магазинах. Жена примеряет, муж соглашается.

— А что в лесу ночью делают комары и клещи?

— Выращивают для приманки ягоды и грибы!

— Ой, мамочка, у меня воды отошли!

— Петрович, задолбал, чини раковину молча!

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