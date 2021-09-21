Немного веселья не помешает: свежая подборка уморительных анекдотов

Контрольная. Преподаватель внимательно следит за учениками, и время от времени выгоняет тех, у кого заметил шпоры. В класс заглядывает зауч:

— Что, контрольную пишем? Здесь наверное полно любителей посписывать!

Преподаватель отвечает:

— Не, любители — за дверью. Здесь — только профессионалы.