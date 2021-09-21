Немного веселья не помешает: свежая подборка уморительных анекдотов
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Детям не разрешают пить алкоголь, потому что детство - это и так слишком хорошо.
Контрольная. Преподаватель внимательно следит за учениками, и время от времени выгоняет тех, у кого заметил шпоры. В класс заглядывает зауч:
— Что, контрольную пишем? Здесь наверное полно любителей посписывать!
Преподаватель отвечает:
— Не, любители — за дверью. Здесь — только профессионалы.
В детстве всем двором играли в прятки. Очень долго искали одного пацана, не могли найти. А потом выяснилось, что он зашёл домой, не попрощавшись, а на следующий день переехал. Не видел его 10 лет.
Как известно, почти все молодые девушки гадают. А в 30 лет понимают, что не угадали …
Еду в маршрутке, спрашиваю водителя: "На светофоре можно?" Он в ответ: "В этой маршрутке можно всё! Если все скинутся, вообще на море поедем!"