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Немного веселья не помешает: свежая подборка уморительных анекдотов

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Немного веселья не помешает: свежая подборка уморительных анекдотов Новость обновлена 21 сентября 2021, 12:06

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться.

Детям не разрешают пить алкоголь, потому что детство - это и так слишком хорошо.

Контрольная. Преподаватель внимательно следит за учениками, и время от времени выгоняет тех, у кого заметил шпоры. В класс заглядывает зауч:

— Что, контрольную пишем? Здесь наверное полно любителей посписывать!

Преподаватель отвечает:

— Не, любители — за дверью. Здесь — только профессионалы.

В детстве всем двором играли в прятки. Очень долго искали одного пацана, не могли найти. А потом выяснилось, что он зашёл домой, не попрощавшись, а на следующий день переехал. Не видел его 10 лет.

Как известно, почти все молодые девушки гадают. А в 30 лет понимают, что не угадали …

Еду в маршрутке, спрашиваю водителя: "На светофоре можно?" Он в ответ: "В этой маршрутке можно всё! Если все скинутся, вообще на море поедем!"

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