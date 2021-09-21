Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на вечер
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В детстве я обожал Жака Кусто. Мечтал, что вырасту, и тоже стану исследователем дна. Но кто же знал, что дно будет социальное…
— Чуть-чуть не дотянула, и мой сыночек родился 1-го августа, когда Меркурий был еще в ретрограде. Очень переживаю — помогите, пожалуйста, разобраться: как это может повлиять на судьбу моего сына. Заранее спасибо.
— Меркурий в ретрограде в данной ситуации весьма тревожное состояние. Высока вероятность того, что ребенка будет воспитывать чеканутая мамаша.
Если у русалок есть соски и груди, то они соответственно млекопитающие, как дельфины, а не полурыбы.
Следовательно из русалки получится суп, а не уха.
Блондинка спрашивает у служащего зоопарка:
— А почему ваш бегемот так плохо ест мороженое?
— Девушка, у нас запрещено кормить животных, а голова у бегемота с другой стороны!
Срочно куплю оберег от злых людей. Желательно огнестрельный.