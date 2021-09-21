Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на вечер

— Чуть-чуть не дотянула, и мой сыночек родился 1-го августа, когда Меркурий был еще в ретрограде. Очень переживаю — помогите, пожалуйста, разобраться: как это может повлиять на судьбу моего сына. Заранее спасибо.

— Меркурий в ретрограде в данной ситуации весьма тревожное состояние. Высока вероятность того, что ребенка будет воспитывать чеканутая мамаша.