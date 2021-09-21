Укр

Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на вечер

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Заряжаемся позитивным настроением: веселые анекдоты на вечер Новость обновлена 21 сентября 2021, 17:46

Свежая порция шуток специально для наших читателей.

В детстве я обожал Жака Кусто. Мечтал, что вырасту, и тоже стану исследователем дна. Но кто же знал, что дно будет социальное…

— Чуть-чуть не дотянула, и мой сыночек родился 1-го августа, когда Меркурий был еще в ретрограде. Очень переживаю — помогите, пожалуйста, разобраться: как это может повлиять на судьбу моего сына. Заранее спасибо.

— Меркурий в ретрограде в данной ситуации весьма тревожное состояние. Высока вероятность того, что ребенка будет воспитывать чеканутая мамаша.

Если у русалок есть соски и груди, то они соответственно млекопитающие, как дельфины, а не полурыбы.

Следовательно из русалки получится суп, а не уха.

Блондинка спрашивает у служащего зоопарка:

— А почему ваш бегемот так плохо ест мороженое?

— Девушка, у нас запрещено кормить животных, а голова у бегемота с другой стороны!

Срочно куплю оберег от злых людей. Желательно огнестрельный.

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