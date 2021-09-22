Укр

С хорошим настроением можно горы свернуть: смешные анекдоты на утро

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
202
С хорошим настроением можно горы свернуть: смешные анекдоты на утро

Веселые анекдоты, которые не дадут вам загрустить!

Окулисту на юбилей коллеги подарили искусственный глаз. А вместо хрусталика в этом глазу была вставлена миниатюрная фотография окулиста. Он покрутил подарок в руках, полюбовался и говорит:

— Как хорошо, что я не стал гинекологом !!!

Потом она забралась на него сверху, и он вдруг стал догадываться, что изнасилование как-то не задалось.

— Виктор Иванович, сделайте красивый жест — одолжите мне еще немножко денег!

— Вася, денег не дам! Но жест показать могу.

— Мам, а вот почему компьютер такой умный?

— Потому что он всегда слушается свою материнскую плату…

- Девушка, вы сладкое любите?

- Да!

- Торты, варенье, конфеты?

- Ликер…

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