С хорошим настроением можно горы свернуть: смешные анекдоты на утро
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 202
Окулисту на юбилей коллеги подарили искусственный глаз. А вместо хрусталика в этом глазу была вставлена миниатюрная фотография окулиста. Он покрутил подарок в руках, полюбовался и говорит:
— Как хорошо, что я не стал гинекологом !!!
Потом она забралась на него сверху, и он вдруг стал догадываться, что изнасилование как-то не задалось.
— Виктор Иванович, сделайте красивый жест — одолжите мне еще немножко денег!
— Вася, денег не дам! Но жест показать могу.
— Мам, а вот почему компьютер такой умный?
— Потому что он всегда слушается свою материнскую плату…
- Девушка, вы сладкое любите?
- Да!
- Торты, варенье, конфеты?
- Ликер…