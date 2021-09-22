С хорошим настроением можно горы свернуть: смешные анекдоты на утро

Окулисту на юбилей коллеги подарили искусственный глаз. А вместо хрусталика в этом глазу была вставлена миниатюрная фотография окулиста. Он покрутил подарок в руках, полюбовался и говорит:

— Как хорошо, что я не стал гинекологом !!!