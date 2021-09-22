Читаем и улыбаемся: прикольные шутки для настроения
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 103
Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться.
— Что-то Гугл по запросу "businаssmаn" фигню всякую выдает…
— А что должен?
— Про бизнесменов что-нибудь.
— Так ты и спрашивай о них, а не о людях с автобусом в жопе.
Чтобы лопнувший помидор не заплесневел, трещину посыпьте солью, а помидор съешьте.
Жена навела сегодня порядок в своей сумочке. Сколько всякой фигни там было! Два раза мусорное ведро выносил.
В IKеа:
— Здравствуйте. Это отдел возврата?
— Здравствуйте. Да, что Вы хотели вернуть?
— Я хочу вернуть вот это.
— А что это?
— А я не знаю. Пока собирал, чем только это не было: и диван, и тумба, в какой-то момент даже первый канал ловило…
— За что сейчас платят много денег?
— За то, за что сорок лет назад расстреливали…
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-