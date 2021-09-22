Читаем и улыбаемся: прикольные шутки для настроения

В IKеа:

— Здравствуйте. Это отдел возврата?

— Здравствуйте. Да, что Вы хотели вернуть?

— Я хочу вернуть вот это.

— А что это?

— А я не знаю. Пока собирал, чем только это не было: и диван, и тумба, в какой-то момент даже первый канал ловило…