Укр

Читаем и улыбаемся: прикольные шутки для настроения

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
103
Читаем и улыбаемся: прикольные шутки для настроения Новость обновлена 22 сентября 2021, 12:03

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться.

— Что-то Гугл по запросу "businаssmаn" фигню всякую выдает…

— А что должен?

— Про бизнесменов что-нибудь.

— Так ты и спрашивай о них, а не о людях с автобусом в жопе.

Чтобы лопнувший помидор не заплесневел, трещину посыпьте солью, а помидор съешьте.

Жена навела сегодня порядок в своей сумочке. Сколько всякой фигни там было! Два раза мусорное ведро выносил.

В IKеа:

— Здравствуйте. Это отдел возврата?

— Здравствуйте. Да, что Вы хотели вернуть?

— Я хочу вернуть вот это.

— А что это?

— А я не знаю. Пока собирал, чем только это не было: и диван, и тумба, в какой-то момент даже первый канал ловило…

— За что сейчас платят много денег?

— За то, за что сорок лет назад расстреливали…

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #Анекдоты #Смешные анекдоты #Веселые анекдоты #Анекдот дня #Анекдот на сегодня #Анекдот на день
Сергей Шефир - первый помощник президента Украины и основатель "Студии Квартал-95"
Политика
Сергея Шефира пытались убить: первые детали ЧП и фото
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сергей Шефир - первый помощник президента Украины и основатель "Студии Квартал-95"
Сергея Шефира пытались убить: первые детали ЧП и фото
Дата публикации
Категория
Економіст Олексій Кущ
Если за кризис платят богатые - МВФ не нужен, с ним работают, когда платить будут бедные, - экономист Кущ
Дата публикации
Категория
Заместитель председателя партии «Батькивщина» Вадим Ивченко
Депутаты так напуганы возможным роспуском, что сделают все, чтобы усидеть в своих креслах — нардеп Ивченко
Дата публикации
Категория
Иллюстративное фото
Ковидом в Украине переболела уже половина населения, это приостановит новую волну болезни, — врач
Дата публикации
Категория
Жилье дорожает во всех регионах, но по-разному
«Вторичка» дорожает три года подряд: где в Украине самые дорогие и дешевые квартиры