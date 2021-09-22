Укр

Юморок на вечерок: смешные шутки для поднятия настроения

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Юморок на вечерок: смешные шутки для поднятия настроения Новость обновлена 22 сентября 2021, 17:27

Подборка свежих забавных анекдотов на вечер

Новое издание "Анны Карениной" Толстого вышло с подзаголовком: "Не смотревшим сериал — спойлеры внутри!".

Прикиньте! За две недели до защиты диплома выходит из строя жёсткий диск. В облаке ничего не сохранял. И это ещё хорошо, что я не начал писать диплом!

— На моей работе нет места страху. Если проявишь страх — все, ты мертв!

— А кем вы работаете?

— Воспитательницей в детском саду.

Вчера попросил свою дочь подать мне газету, а она передала мне свой айпад, сказав, что газеты сейчас уже никто не использует. И она в общем-то оказалась права: у мухи не было никаких шансов…

Не понимаю, почему владельцы айфонов так не любят тех, кто с андроидом. Что вам сделали люди без кредитов?

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