Юморок на вечерок: смешные шутки для поднятия настроения
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Новое издание "Анны Карениной" Толстого вышло с подзаголовком: "Не смотревшим сериал — спойлеры внутри!".
Прикиньте! За две недели до защиты диплома выходит из строя жёсткий диск. В облаке ничего не сохранял. И это ещё хорошо, что я не начал писать диплом!
— На моей работе нет места страху. Если проявишь страх — все, ты мертв!
— А кем вы работаете?
— Воспитательницей в детском саду.
Вчера попросил свою дочь подать мне газету, а она передала мне свой айпад, сказав, что газеты сейчас уже никто не использует. И она в общем-то оказалась права: у мухи не было никаких шансов…
Не понимаю, почему владельцы айфонов так не любят тех, кто с андроидом. Что вам сделали люди без кредитов?