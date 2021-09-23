Укр

Проснулись и тут же улыбнулись: забавные анекдоты для позитивного настроения с самого утра

Автор
Анна Барабан
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Проснулись и тут же улыбнулись: забавные анекдоты для позитивного настроения с самого утра

Очередная подборка самых смешных шуток.

— Почему дверцу стиральной машинки нельзя открыть сразу после стирки? Нужно ждать какое-то время. В чём сакральный смысл?

— Она в это время завязывает колготки вокруг трусов. Да и второму носку нужно время, чтобы спрятаться хотя бы в пододеяльник.

— Боря, почему ты не женишься? Ты ведь таки довольно обеспеченный человек.

— Сёма, как ты себе это представляешь? Вот так вот взять, привести в дом совершенно чужого человека и всю жизнь его кормить?

Жена мужу:

— Вот скажи мне честно, со сколькими женщинами ты спал?

— Только с тобой, дорогая. С другими я не мог заснуть ни разу.

Мама присылает так много фоток грибов, что я уже побаиваюсь. Кажется, они взяли контроль над ней и теперь сами фотографируются.

Всё-таки есть на свете справедливость. К соседу, который полгода делал ремонт и ежедневно будил нас спозаранку грохотом перфоратора, по окончании ремонта переехала тёща. На ПМЖ!

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