Укр

Для тех, кто внезапно загрустил: веселые шутки для отличного настроения

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
246
Для тех, кто внезапно загрустил: веселые шутки для отличного настроения Новость обновлена 24 сентября 2021, 12:02

Смешные анекдоты, которые поднимут вам настроение.

— Люблю жопастых!

–… Господин Ньютон, мы не можем так записать.

— Ханжи …. ладно, пишите: чем больше масса, тем больше сила притяжения.

— Тебя не огорчает тот факт, что все твои знакомые уже давно женаты?

— Огорчает. Но я не знаю, как им помочь.

Неудачей закончилось выступление гимнастки из Кувейта. Во время исполнения тройного пируэта с разворотом она зацепилась паранджой за брусья.

Знаете ли вы, что самая тяжелая работа в Азии — сидеть на заводе по упаковыванию орехов и надгрызать фисташки?

— Вы считаете себя интернет-зависимым человеком?

— Ответил в ЛС.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #Анекдоты #Смешные анекдоты #Анекдоты на сегодня #Веселые анекдоты #Анекдот дня