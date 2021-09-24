Для тех, кто внезапно загрустил: веселые шутки для отличного настроения
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— Люблю жопастых!
–… Господин Ньютон, мы не можем так записать.
— Ханжи …. ладно, пишите: чем больше масса, тем больше сила притяжения.
— Тебя не огорчает тот факт, что все твои знакомые уже давно женаты?
— Огорчает. Но я не знаю, как им помочь.
Неудачей закончилось выступление гимнастки из Кувейта. Во время исполнения тройного пируэта с разворотом она зацепилась паранджой за брусья.
Знаете ли вы, что самая тяжелая работа в Азии — сидеть на заводе по упаковыванию орехов и надгрызать фисташки?
— Вы считаете себя интернет-зависимым человеком?
— Ответил в ЛС.