Улыбнись на все 32: юморные анекдоты для поднятия настроения
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— Привет, чем занимаешься?
— Да вот ничем. думаю, может к тебе в гости заглянуть?
— А что, давай, я рад буду! Прихвати в магазине тортик и приходи.
— Тортик что, зачем?
— А мы его поставим в холодильник и будем пить водку.
— А -а, понял! Сейчас буду.
Из сказки «Принцесса на горошине»:
— Как вам спалось, милая девушка?
— Я всю ночь не сомкнула глаз. Сначала я съела какую-то горошину, а потом со мной та-а-акое началось!..
Объявление в одесском отеле: «Дорогие гости, если вам таки шо нужно, обращайтесь ко мне, я вам объясню, как без этого обойтись. Управляющий отеля».
— Как померить температуру собаке?
— У тебя электронный градусник есть?
— Есть!
— Ну тогда все просто, засовываешь градусник ей в зад и держишь пока не запищит.
— Градусник, или собака?
Гуманитарным складом ума обычно называют отсутствие математического.