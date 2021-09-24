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Улыбнись на все 32: юморные анекдоты для поднятия настроения

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Улыбнись на все 32: юморные анекдоты для поднятия настроения Новость обновлена 24 сентября 2021, 19:28

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться.

— Привет, чем занимаешься?

— Да вот ничем. думаю, может к тебе в гости заглянуть?

— А что, давай, я рад буду! Прихвати в магазине тортик и приходи.

— Тортик что, зачем?

— А мы его поставим в холодильник и будем пить водку.

— А -а, понял! Сейчас буду.

Из сказки «Принцесса на горошине»:

— Как вам спалось, милая девушка?

— Я всю ночь не сомкнула глаз. Сначала я съела какую-то горошину, а потом со мной та-а-акое началось!..

Объявление в одесском отеле: «Дорогие гости, если вам таки шо нужно, обращайтесь ко мне, я вам объясню, как без этого обойтись. Управляющий отеля».

— Как померить температуру собаке?

— У тебя электронный градусник есть?

— Есть!

— Ну тогда все просто, засовываешь градусник ей в зад и держишь пока не запищит.

— Градусник, или собака?

Гуманитарным складом ума обычно называют отсутствие математического.

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