Улыбнись на все 32: юморные анекдоты для поднятия настроения

— Привет, чем занимаешься?

— Да вот ничем. думаю, может к тебе в гости заглянуть?

— А что, давай, я рад буду! Прихвати в магазине тортик и приходи.

— Тортик что, зачем?

— А мы его поставим в холодильник и будем пить водку.

— А -а, понял! Сейчас буду.