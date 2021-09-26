Укр

Впусти шутку в свой дом: уморительные анекдоты на день

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
70
Впусти шутку в свой дом: уморительные анекдоты на день Новость обновлена 26 сентября 2021, 11:29

Смешные анекдоты, которые поднимут вам настроение

Зашла проверить баланс карты и обнаружила, что там нет денег на квартиру в центре Киева. Кто-то сталкивался с таким?

Анекдоты
Анекдоты

Когда я был маленький, мой отец отплыл на лодке далеко от берега и выкинул меня за борт. Я доплыл до берега и написал на отца заявление в полицию. Так я научился писать.

Анекдоты
Анекдоты

- Хотите, расскажу ходячий анекдот?

- Ходячий? А это как? Ну, расскажите.

- Ну вот, пока вы думали, он уже ушел.

Анекдоты
Анекдоты

- Ваши ноги напоминают мне архитектуру Парижа!

- Что, Эйфелеву башню?

- Нет, Триумфальную арку…

Анекдоты
Анекдоты

- Вчера признался невесте во всех своих грехах!

- Ну и что?

- Не помогло, свадьба через три недели.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты