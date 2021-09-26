Впусти шутку в свой дом: уморительные анекдоты на день
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 70
Зашла проверить баланс карты и обнаружила, что там нет денег на квартиру в центре Киева. Кто-то сталкивался с таким?
Когда я был маленький, мой отец отплыл на лодке далеко от берега и выкинул меня за борт. Я доплыл до берега и написал на отца заявление в полицию. Так я научился писать.
- Хотите, расскажу ходячий анекдот?
- Ходячий? А это как? Ну, расскажите.
- Ну вот, пока вы думали, он уже ушел.
- Ваши ноги напоминают мне архитектуру Парижа!
- Что, Эйфелеву башню?
- Нет, Триумфальную арку…
- Вчера признался невесте во всех своих грехах!
- Ну и что?
- Не помогло, свадьба через три недели.