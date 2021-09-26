Укр

Позитивная вечерняя нотка: юморные шутки для вашей улыбки

Автор
Татьяна Кармазина
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Позитивная вечерняя нотка: юморные шутки для вашей улыбки

Свежая порция юмора специально для наших читателей

Моя девушка — адвокат. Когда я прихожу с работы разъяренный и злой на весь мир, она гладит меня по голове и нежным сочувствующим голосом говорит: "Ну, хочешь — завали их всех, а я тебя оправдаю".

Анекдоты
Анекдоты

Прапорщик Сидоренко за время прохождения службы украл столько бензина и солярки с армейских складов, что в аду горел в два раза ярче своих коллег.

Анекдоты
Анекдоты

Решил парень над своей подругой приколоться, и подложил ей тест на беременность, где красной ручкой заранее подрисовал полоску. Его убила фраза подруги:

- Зая, а что значат три полоски на тесте?

Анекдоты
Анекдоты

Встречаются два программиста.

- Ты чего такой грустный?

- Да что-то с досом.

- Виснет, глючит?

- Да дет, просто дасморк.

Анекдоты
Анекдоты

Кулинарная тема на медицинском форуме:

- Режете мясо, кладете его на сковороду, жарите, где-то между второй и третьей степенью ожога, добавляете овощи…

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты