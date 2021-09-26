Позитивная вечерняя нотка: юморные шутки для вашей улыбки
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Моя девушка — адвокат. Когда я прихожу с работы разъяренный и злой на весь мир, она гладит меня по голове и нежным сочувствующим голосом говорит: "Ну, хочешь — завали их всех, а я тебя оправдаю".
Прапорщик Сидоренко за время прохождения службы украл столько бензина и солярки с армейских складов, что в аду горел в два раза ярче своих коллег.
Решил парень над своей подругой приколоться, и подложил ей тест на беременность, где красной ручкой заранее подрисовал полоску. Его убила фраза подруги:
- Зая, а что значат три полоски на тесте?
Встречаются два программиста.
- Ты чего такой грустный?
- Да что-то с досом.
- Виснет, глючит?
- Да дет, просто дасморк.
Кулинарная тема на медицинском форуме:
- Режете мясо, кладете его на сковороду, жарите, где-то между второй и третьей степенью ожога, добавляете овощи…