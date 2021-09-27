Утренний заряд позитива гарантирован: свежие анекдоты

Стою на балконе, идет мужик, обычный такой мужик, но с зелененьким детским рюкзаком за спиной. Сворачивает за угол, Идет к школе. Ну думаю, забыл дядька ребенку своему рюкзак оставить. Но буквально через несколько секунд, с лицом выражающим крайнюю степень отчаянья, выбегает из-за угла и бежит к метро. Ну думаю, видимо забыл ребенка.