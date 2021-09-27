Укр

Утренний заряд позитива гарантирован: свежие анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина
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Утренний заряд позитива гарантирован: свежие анекдоты

Самые уморительные шутки, которые сделают ваше утро

Стою на балконе, идет мужик, обычный такой мужик, но с зелененьким детским рюкзаком за спиной. Сворачивает за угол, Идет к школе. Ну думаю, забыл дядька ребенку своему рюкзак оставить. Но буквально через несколько секунд, с лицом выражающим крайнюю степень отчаянья, выбегает из-за угла и бежит к метро. Ну думаю, видимо забыл ребенка.

Анекдоты
Анекдоты

- Ты меня любишь?

- Да я просто очарован твоей красотой!

- Брось тогда пить.

- Как?! Отказаться от тебя?!

Анекдоты
Анекдоты

Когда слышу фразы, типа: "Людей любят не за внешность, а за характер", это меня совсем не успокаивает. Потому что характер у меня еще хуже.

Анекдоты
Анекдоты

Избавляем от алкогольной и наркотической зависимости за один сеанс. Постоянным клиентам — скидка!

Анекдоты
Анекдоты

В ресторане звонит телефон:

- Могу я заказать у вас столик?

Официант сквозь зубы:

- Сколько раз вам говорить, что мы здесь не занимаемся продажей мебели?!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты