Утренний заряд позитива гарантирован: свежие анекдоты
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 66
Стою на балконе, идет мужик, обычный такой мужик, но с зелененьким детским рюкзаком за спиной. Сворачивает за угол, Идет к школе. Ну думаю, забыл дядька ребенку своему рюкзак оставить. Но буквально через несколько секунд, с лицом выражающим крайнюю степень отчаянья, выбегает из-за угла и бежит к метро. Ну думаю, видимо забыл ребенка.
- Ты меня любишь?
- Да я просто очарован твоей красотой!
- Брось тогда пить.
- Как?! Отказаться от тебя?!
Когда слышу фразы, типа: "Людей любят не за внешность, а за характер", это меня совсем не успокаивает. Потому что характер у меня еще хуже.
Избавляем от алкогольной и наркотической зависимости за один сеанс. Постоянным клиентам — скидка!
В ресторане звонит телефон:
- Могу я заказать у вас столик?
Официант сквозь зубы:
- Сколько раз вам говорить, что мы здесь не занимаемся продажей мебели?!