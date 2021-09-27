Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые анекдоты
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 155
Семейная ссора:
— Йося, если ты меня доведёшь, шо со мной случится инфаркт, то тебя некому будет хоронить!
На 4-й неделе веганской диеты голова буквально прояснилась и стала работать намного лучше.
Я понял, что пора завязывать с этой херней.
Раньше у меня было две собаки. Когда им надо было давать лекарство, я клал его в миску и командовал: «Есть!». Сейчас у меня кот, и для кормления его таблетками у меня есть толстые перчатки, одеяло и махровый халат.
Нынешние ученики ходят с огромными рюкзаками с тоннами учебников и тетрадей.
Школа с младых ногтей готовит их к тому, что они будут работать доставщиками еды.
Лена призадумалась, что, наверное, как-то неправильно живёт, когда, раскрывая подарки на своём дне рождения, обнаружила уже пятый штопор.