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Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые анекдоты

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые анекдоты Новость обновлена 27 сентября 2021, 11:32

Сегодня мы подготовили для вас новую порцию уморительных анекдотов.

Семейная ссора:

— Йося, если ты меня доведёшь, шо со мной случится инфаркт, то тебя некому будет хоронить!

На 4-й неделе веганской диеты голова буквально прояснилась и стала работать намного лучше.

Я понял, что пора завязывать с этой херней.

Раньше у меня было две собаки. Когда им надо было давать лекарство, я клал его в миску и командовал: «Есть!». Сейчас у меня кот, и для кормления его таблетками у меня есть толстые перчатки, одеяло и махровый халат.

Нынешние ученики ходят с огромными рюкзаками с тоннами учебников и тетрадей.

Школа с младых ногтей готовит их к тому, что они будут работать доставщиками еды.

Лена призадумалась, что, наверное, как-то неправильно живёт, когда, раскрывая подарки на своём дне рождения, обнаружила уже пятый штопор.

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