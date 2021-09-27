Разбавьте вечер яркими красками: шутки для хорошего настроения
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Пришлось мне побывать на веганской свадьбе. Впервые на моей памяти отец невесты не наливал втихаря за углом, а раздавал тихонечко котлеты из контейнера.
- У моей жены много на что аллергия — на библиотечную пыль, на лошадиную перхоть…
- Ну все, не быть ей конным библиотекарем.
- Маша, но это же уже второй день свадьбы. Давай не пойдем. Никто и не заметит.
- Не, Вась, заметят. Свадьба-то наша.
Мне кажется, что производители нас обманывают, потому что гель после бритья от раздражения нифига не помогает, как все раздражали меня, так и продолжают раздражать.
Жена стоит у зеркала и говорит мужу:
- Мне кажется, что я страшная, дорогой скажи какой-нибудь комплимент!
- У тебя отличное зрение!