Укр

Разбавьте вечер яркими красками: шутки для хорошего настроения

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Разбавьте вечер яркими красками: шутки для хорошего настроения Новость обновлена 27 сентября 2021, 17:12

Эти анекдоты подарят вам отличное настроение на весь вечер

Пришлось мне побывать на веганской свадьбе. Впервые на моей памяти отец невесты не наливал втихаря за углом, а раздавал тихонечко котлеты из контейнера.

Анекдоты
Анекдоты

- У моей жены много на что аллергия — на библиотечную пыль, на лошадиную перхоть…

- Ну все, не быть ей конным библиотекарем.

Анекдоты
Анекдоты

- Маша, но это же уже второй день свадьбы. Давай не пойдем. Никто и не заметит.

- Не, Вась, заметят. Свадьба-то наша.

Анекдоты
Анекдоты

Мне кажется, что производители нас обманывают, потому что гель после бритья от раздражения нифига не помогает, как все раздражали меня, так и продолжают раздражать.

Анекдоты
Анекдоты

Жена стоит у зеркала и говорит мужу:

- Мне кажется, что я страшная, дорогой скажи какой-нибудь комплимент!

- У тебя отличное зрение!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты