Лекарство от скуки заказывали? Самые уморительные шутки на утро
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Очень забавная подборка анекдотов, которая сделает ваш день веселым!
Предложил знакомой переписываться с помощью настоящих бумажных писем — мол, романтично и все такое… Она долго молчала, а потом спросила: "Ты в тюрьме?"
В интернете посты про детей, в основном, делятся на 2 типа: воспоминания, как их несправедливо били и наказывали родители и сожаление, что нынешних детей мало бьют и наказывают.
У каждой приличной женщины в гардеробе должно храниться маленькое черное платьице, и леопардовые лосины на каждый день.
— Бабушка, а ты пришла сама?
— Сама внученька, сама!
— А папа сказал, что тебя черти принесли!
Если кто-то сказал тебе: "Дурак! ", — не спеши обижаться, возможно, он просто представился.
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