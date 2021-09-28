Укр

Лекарство от скуки заказывали? Самые уморительные шутки на утро

Автор
Анна Барабан
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Лекарство от скуки заказывали? Самые уморительные шутки на утро

Очень забавная подборка анекдотов, которая сделает ваш день веселым!

Предложил знакомой переписываться с помощью настоящих бумажных писем — мол, романтично и все такое… Она долго молчала, а потом спросила: "Ты в тюрьме?"

В интернете посты про детей, в основном, делятся на 2 типа: воспоминания, как их несправедливо били и наказывали родители и сожаление, что нынешних детей мало бьют и наказывают.

У каждой приличной женщины в гардеробе должно храниться маленькое черное платьице, и леопардовые лосины на каждый день.

— Бабушка, а ты пришла сама?

— Сама внученька, сама!

— А папа сказал, что тебя черти принесли!

Если кто-то сказал тебе: "Дурак! ", — не спеши обижаться, возможно, он просто представился.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #Анекдоты #Смешные анекдоты #Веселые анекдоты #Анекдот дня
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