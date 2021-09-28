Разбавьте свой яркими красками: анекдоты для отличного настроения
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Жена пристает к мужу с дурацким вопросом:
— А ты мне изменял когда-нибудь?
Муж:
— Естественно, любой джентльмен должен изменить своей жене.
Конечно истерика, слезы…
Муж:
— Да не переживай ты, я тебе только один раз изменил, да и то фамилию.
Есть список журнала ФОРБС, есть список должников за коммунальные услуги на двери вашего подъезда, если вас нет ни в одном из этих списков, значит вы относитесь к среднему классу.
Пришлось мне побывать на веганской свадьбе.
Впервые на моей памяти отец невесты не наливал втихаря за углом, а раздавал тихонечко котлеты из контейнера.
Сегодня проходил с сыном мимо спортплощадки. Он спрашивает:
— Папа, а у вас в детстве уже были железные турники или вы на ветках деревьев подтягивались?
Если бы про нашу историю любви сняли фильм и показали на Каннском кинофестивале, мы бы получили пальмовой веткой по морде.