Разбавьте свой яркими красками: анекдоты для отличного настроения

Жена пристает к мужу с дурацким вопросом:

— А ты мне изменял когда-нибудь?

Муж:

— Естественно, любой джентльмен должен изменить своей жене.

Конечно истерика, слезы…

Муж:

— Да не переживай ты, я тебе только один раз изменил, да и то фамилию.