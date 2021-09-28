Укр

Разбавьте свой яркими красками: анекдоты для отличного настроения

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
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Разбавьте свой яркими красками: анекдоты для отличного настроения Новость обновлена 28 сентября 2021, 11:58

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться весь день!

Жена пристает к мужу с дурацким вопросом:

— А ты мне изменял когда-нибудь?

Муж:

— Естественно, любой джентльмен должен изменить своей жене.

Конечно истерика, слезы…

Муж:

— Да не переживай ты, я тебе только один раз изменил, да и то фамилию.

Есть список журнала ФОРБС, есть список должников за коммунальные услуги на двери вашего подъезда, если вас нет ни в одном из этих списков, значит вы относитесь к среднему классу.

Пришлось мне побывать на веганской свадьбе.

Впервые на моей памяти отец невесты не наливал втихаря за углом, а раздавал тихонечко котлеты из контейнера.

Сегодня проходил с сыном мимо спортплощадки. Он спрашивает:

— Папа, а у вас в детстве уже были железные турники или вы на ветках деревьев подтягивались?

Если бы про нашу историю любви сняли фильм и показали на Каннском кинофестивале, мы бы получили пальмовой веткой по морде.

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