Укр

Юморок на вечерок: смешные шутки для поднятия настроения

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Юморок на вечерок: смешные шутки для поднятия настроения Новость обновлена 28 сентября 2021, 18:14

Смешные анекдоты, которые поднимут вам настроение.

— Кто-нибудь в вашей семье страдал психическими расстройствами?

— Никто не страдал всем нравилось.

Если встречаться исключительно с алкоголиками и наркоманами, у вас никогда не будет бывших. Потому что бывших алкоголиков и наркоманов не бывает.

В восприятии менеджера чайник закипит быстрее, если на него пристально смотреть и регулярно спрашивать «А какая сейчас температура? Когда планируешь довести до 100°? А мы можем закипеть при 80°?» Потом он пьёт горячую, но сырую воду и считает, что со всем справился.

Сегодня была очень странная ситуация в поликлинике. Ходил к офтальмологу, мне сказали «идите в 102 кабинет, вас посмотрит глазной микрохирург», я захожу, а там врач нормальных размеров.

Муж разлил кофе на новый ковер.

Подскажите пожалуйста как отмыть пятна крови.

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