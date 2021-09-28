Юморок на вечерок: смешные шутки для поднятия настроения
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— Кто-нибудь в вашей семье страдал психическими расстройствами?
— Никто не страдал всем нравилось.
Если встречаться исключительно с алкоголиками и наркоманами, у вас никогда не будет бывших. Потому что бывших алкоголиков и наркоманов не бывает.
В восприятии менеджера чайник закипит быстрее, если на него пристально смотреть и регулярно спрашивать «А какая сейчас температура? Когда планируешь довести до 100°? А мы можем закипеть при 80°?» Потом он пьёт горячую, но сырую воду и считает, что со всем справился.
Сегодня была очень странная ситуация в поликлинике. Ходил к офтальмологу, мне сказали «идите в 102 кабинет, вас посмотрит глазной микрохирург», я захожу, а там врач нормальных размеров.
Муж разлил кофе на новый ковер.
Подскажите пожалуйста как отмыть пятна крови.