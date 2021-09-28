Юморок на вечерок: смешные шутки для поднятия настроения

В восприятии менеджера чайник закипит быстрее, если на него пристально смотреть и регулярно спрашивать «А какая сейчас температура? Когда планируешь довести до 100°? А мы можем закипеть при 80°?» Потом он пьёт горячую, но сырую воду и считает, что со всем справился.