Улыбка и смех спасет нас всех: отличные шутки для хорошего настроения с самого утра
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— Товарищ прапорщик, а бывают умные собаки?
— Бывают, рядовой. Иногда даже умнее хозяев. У меня была такая…
— Пацаны, не помните, как можно убить Кащея Бессмертного?
— Точно не помню, но, по-моему, яйцо разбить надо.
— Да так любого мужика убить можно! …
Услышал от соседской девочки:
— Баю-баюшки баю, Не ложись на краю, Придет дедушка Бабай, и отключит вам Вай—Фай! Испугался…
Вчера вечером еду в трамвае. Спереди сидит семейство с дочкой-почемучкой. Тут заходит женщина в хиджабе и малышка выдает:
— Папа, а почему это привидение чёрное? Такие разве бывают?
— Роза Марковна, мне рекомендовали вас как опытного психотерапевта…
— … и что нас беспокоит?
— Осень, хандра, не с кем выпить Хересу, поговорить и уснуть в позе ложек…
— Зовите меня просто: Роза. Я за штопором.