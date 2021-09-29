Улыбка и смех спасет нас всех: отличные шутки для хорошего настроения с самого утра

— Роза Марковна, мне рекомендовали вас как опытного психотерапевта…

— … и что нас беспокоит?

— Осень, хандра, не с кем выпить Хересу, поговорить и уснуть в позе ложек…

— Зовите меня просто: Роза. Я за штопором.