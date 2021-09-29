Укр

Улыбка и смех спасет нас всех: отличные шутки для хорошего настроения с самого утра

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
28
Улыбка и смех спасет нас всех: отличные шутки для хорошего настроения с самого утра

Крутая подборка анекдотов, которые сделают ваше утро.

— Товарищ прапорщик, а бывают умные собаки?

— Бывают, рядовой. Иногда даже умнее хозяев. У меня была такая…

— Пацаны, не помните, как можно убить Кащея Бессмертного?

— Точно не помню, но, по-моему, яйцо разбить надо.

— Да так любого мужика убить можно! …

Услышал от соседской девочки:

— Баю-баюшки баю, Не ложись на краю, Придет дедушка Бабай, и отключит вам Вай—Фай! Испугался…

Вчера вечером еду в трамвае. Спереди сидит семейство с дочкой-почемучкой. Тут заходит женщина в хиджабе и малышка выдает:

— Папа, а почему это привидение чёрное? Такие разве бывают?

— Роза Марковна, мне рекомендовали вас как опытного психотерапевта…

— … и что нас беспокоит?

— Осень, хандра, не с кем выпить Хересу, поговорить и уснуть в позе ложек…

— Зовите меня просто: Роза. Я за штопором.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #Анекдоты на сегодня #Веселые анекдоты #Анекдот дня #Анекдот на сегодня #Анектоды #Забавные анектоды #Анектоды на сегодня