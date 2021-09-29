Укр

Не ушнюк, а отоларинголог: анекдоты про лоров, которые заставят вас смеяться

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Не ушнюк, а отоларинголог: анекдоты про лоров, которые заставят вас смеяться Новость обновлена 29 сентября 2021, 12:07

Забавные прикольчики, которые сделают ваш день немного веселее и ярче!

В поликлиннику приходит старушка. Ей попадается на пути молодой врач.

Старушка начинает его пытать:

- Милок, а ушнюк в какой принимает?

- Не ушнюк, бабушка, а отоларинголог, он в пятом.

- А глазнюк где?

- Не глазнюк, а окулист. В девятом кабинете.

- А сам-то ты кто будешь?

- По-вашему, бабушка, п**дюк, а так вообще-то гинеколог.

Собрались врачи на пьянку. Жалуются друг другу, что работа эта им уже

надоела.

Стоматолог:

- У меня оскомина от этой дурацкой работы!

Офтальмолог:

- Видеть эту работу уже не могу!

Отоларинголог:

- Эта работа мне уже поперек горла!

Гинеколог:

- Ну, я так думаю, мы с проктологом ничего нового не скажем…

Комиссия в военкомате. Врач-отоларинголог (шепотом):

- Девяносто пять.

Призывник (возмущенно):

- Чего так дорого?!

Конец дня. Приём у ЛОРа, злого на всех и вся… Заходит следующий:

— Доктор, к вам можно?

Врач, не глядя:

— Вали отсюда!

— Но вы же меня ещё не осмотрели…

— Хорошо, скажите "а-а-а"…

— А-а-а…

— А теперь вали отсюда!

Вчера было совершено нападение на ЛОРа. Бандиты оказались агрессивными, но последовательными: сначала в ухо, потом в горло, потом в нос.

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