Не ушнюк, а отоларинголог: анекдоты про лоров, которые заставят вас смеяться
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В поликлиннику приходит старушка. Ей попадается на пути молодой врач.
Старушка начинает его пытать:
- Милок, а ушнюк в какой принимает?
- Не ушнюк, бабушка, а отоларинголог, он в пятом.
- А глазнюк где?
- Не глазнюк, а окулист. В девятом кабинете.
- А сам-то ты кто будешь?
- По-вашему, бабушка, п**дюк, а так вообще-то гинеколог.
Собрались врачи на пьянку. Жалуются друг другу, что работа эта им уже
надоела.
Стоматолог:
- У меня оскомина от этой дурацкой работы!
Офтальмолог:
- Видеть эту работу уже не могу!
Отоларинголог:
- Эта работа мне уже поперек горла!
Гинеколог:
- Ну, я так думаю, мы с проктологом ничего нового не скажем…
Комиссия в военкомате. Врач-отоларинголог (шепотом):
- Девяносто пять.
Призывник (возмущенно):
- Чего так дорого?!
Конец дня. Приём у ЛОРа, злого на всех и вся… Заходит следующий:
— Доктор, к вам можно?
Врач, не глядя:
— Вали отсюда!
— Но вы же меня ещё не осмотрели…
— Хорошо, скажите "а-а-а"…
— А-а-а…
— А теперь вали отсюда!
Вчера было совершено нападение на ЛОРа. Бандиты оказались агрессивными, но последовательными: сначала в ухо, потом в горло, потом в нос.