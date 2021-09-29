Не ушнюк, а отоларинголог: анекдоты про лоров, которые заставят вас смеяться

Конец дня. Приём у ЛОРа, злого на всех и вся… Заходит следующий:

— Доктор, к вам можно?

Врач, не глядя:

— Вали отсюда!

— Но вы же меня ещё не осмотрели…

— Хорошо, скажите "а-а-а"…

— А-а-а…

— А теперь вали отсюда!