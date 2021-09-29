С хорошим настроением можно горы свернуть: смешные анекдоты на вечер
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 168
Позвонили из банка, и сказали, что на моём счёте наблюдается тревожная активность. Неужели кто-то денег прислал?
Помню, смотрел у бабули на старые фотки 20-40х гг. Все мужики на фотках в овчинах, тулупах, ватниках, валенках… и бабуля говорит: "Вот смотри, как раньше мужики одевались, можно всю ночь на снегу пьяным спать, а вы, дураки даже подштаников не носите! "
— Ты знаешь, от меня ушла жена.
— Тогда возьми бутылку водки и утопи в ней свое гоpе.
— Hичего не получится.
— Что, денег нет?
— Деньги есть. Гоpя нет.
У нас по городу развесили социальные плакаты, где красуется надпись: "Или пить, или водить автомобиль, что-то одно! ". Это что же получается, раз у меня нет автомобиля, то выбора у меня и нет, выходит! ?
Разговор двух психиатров:
— У меня сейчас очень интересный случай с раздвоением личности!
— Да, и что же в нем интересного!
— Дело в том, что каждого я уговорил платить мне за лечение!