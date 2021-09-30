Укр

Самое время улыбнуться: новые анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
217
Самое время улыбнуться: новые анекдоты Новость обновлена 30 сентября 2021, 11:30

Подборка свежих забавных анекдотов

- Алло, это горячая линия для поддержки алкоголиков?

- Да, чем можем помочь?

- Скажите, пожалуйста, как приготовить Pinа Colada…

Англичанин, вернувшийся после семейного отпуска в Австралии, делится впечатлениями со своим приятелем:

- Замечательная страна! Там, где мы жили, было все, что только пожелаешь. Бары для меня, прекрасный пляж для детей, солнце для жены и акула для моей тещи.

- Доктор, я слышу чей-то голос, очень часто, я болен?

- Думаю, это из-за кольца.

- Вы о чем, доктор?

- Вы женаты!

Поп:

- Семейные пары воссоединяются на небесах только с последними супругами.

- А как быть, если женщина вышла всего один раз, а ее муж — дважды женился, то получается, он должен жить с обеими?

По сути, жизнь — это беспроигрышная лотерея!

В конце пути каждый из нас получит по земельному участку…

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты