Самое время улыбнуться: новые анекдоты

Англичанин, вернувшийся после семейного отпуска в Австралии, делится впечатлениями со своим приятелем:

- Замечательная страна! Там, где мы жили, было все, что только пожелаешь. Бары для меня, прекрасный пляж для детей, солнце для жены и акула для моей тещи.