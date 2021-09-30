Самое время улыбнуться: новые анекдоты
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- Алло, это горячая линия для поддержки алкоголиков?
- Да, чем можем помочь?
- Скажите, пожалуйста, как приготовить Pinа Colada…
Англичанин, вернувшийся после семейного отпуска в Австралии, делится впечатлениями со своим приятелем:
- Замечательная страна! Там, где мы жили, было все, что только пожелаешь. Бары для меня, прекрасный пляж для детей, солнце для жены и акула для моей тещи.
- Доктор, я слышу чей-то голос, очень часто, я болен?
- Думаю, это из-за кольца.
- Вы о чем, доктор?
- Вы женаты!
Поп:
- Семейные пары воссоединяются на небесах только с последними супругами.
- А как быть, если женщина вышла всего один раз, а ее муж — дважды женился, то получается, он должен жить с обеими?
По сути, жизнь — это беспроигрышная лотерея!
В конце пути каждый из нас получит по земельному участку…