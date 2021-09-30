Укр

Лекарство от скуки заказывали? Порция смешных шуток для настроения

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Лекарство от скуки заказывали? Порция смешных шуток для настроения Новость обновлена 30 сентября 2021, 17:23

Очень забавная подборка анекдотов, которые сделают ваш вечер веселым

Отец ругает сына за плохую успеваемость в школе:

- Почему у тебя сплошь тройки по всем предметам, куда ты поступишь?

Сын:

- У меня по географии пять.

Отец:

- Значит, будешь за заводе глобусы делать.

По дороге на работу поняла о себе: я — женщина-корги. Это когда чувствуешь себя королевской сукой, но прохожие оборачиваются скорее всего потому, что ты лапками смешно перебираешь и жопка на буханку похожа.

Цирк, объявляют новый номер:

- А сейчас выйдет мальчик с феноменальной памятью и обоссыт всех из первого и второго ряда.

Люди с первого и второго ряда начинают пересаживаться.

- Можете оставаться на местах, я же сказал, мальчик с феноменальной памятью!

Что за политика двойных стандартов? Когда ты маленький — все возмущаются, что ты не спишь, а бегаешь. А когда ты вырос — все возмущаются, что ты спишь, а не бегаешь!

А все таки не дает покоя вопрос. Как эти священнослужители умудряются поститься так, чтобы потом ряса не налазила на живот?

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты