Самые уморительные шутки о вегетарианцах для отличного настроения с утра
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Никогда не пробовал мясо, потому что рос в семье вегетарианцев. Недавно застукал своих родителей за поеданием мяса. Оказалось, что они просто экономили на мне все эти годы.
Вот вегетарианцы попрекают нас, что мы едим трупы животных. А сами поедают трупы растений.
Мясокомбинату требуются головотяпы, резчики по мясу и грузчики-вегетарианцы.
Людоеды-вегетарианцы — это особи, любимым блюдом которых является человек-овощ.
Стал вегетарианцем. Перешел на травку.