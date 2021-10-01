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Самые уморительные шутки о вегетарианцах для отличного настроения с утра

Автор
Татьяна Кармазина
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Самые уморительные шутки о вегетарианцах для отличного настроения с утра

1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства. Для вас свежая порция юморных анекдотов к празднику

Никогда не пробовал мясо, потому что рос в семье вегетарианцев. Недавно застукал своих родителей за поеданием мяса. Оказалось, что они просто экономили на мне все эти годы.

Вот вегетарианцы попрекают нас, что мы едим трупы животных. А сами поедают трупы растений.

Мясокомбинату требуются головотяпы, резчики по мясу и грузчики-вегетарианцы.

Людоеды-вегетарианцы — это особи, любимым блюдом которых является человек-овощ.

Стал вегетарианцем. Перешел на травку.

Теги:
#Вегетарианцы #Шутки #Юмор #Анекдоты #Всемирный день вегетарианства