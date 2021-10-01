Разбавьте свой день яркими красками: шутки, которые улыбнут
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 37
Студент медицинского колледжа возмущен низкой оценкой.
- Профессор, я прослушал все Ваши лекции, прочел все работы и выполнил все задания!
- Молодой человек, когда я воевал, у нас в гарнизоне был осел. Он прошел с нами все битвы, на нем возили снаряды в самых крупных сражениях, но он так и остался ослом.
- Девушка, ваши глаза так прекрасны, с ума можно сойти.
- Ты еще мою жопу не видел, а то из психушек вылазить не будешь.
- Я стараюсь всегда вести себя так, чтобы меня никто не понимал.
- Почему?
- Если поймут, сразу убьют.
Пожалуйста, выберите правильный вариант:
1. Утро начинается с крепкого кофе и лёгкого завтрака.
2. Утро начинается с нежного поцелуя любимого человека.
3. Утро начинается с красных глаз, больной головы и мысли "Лучше бы я сдох".
Родители на семейном совете:
- Сынок! Мы все с понедельника начинаем новую жизнь! Я брошу худеть, папа бросит курить. А ты?
- Я могу бросить школу…