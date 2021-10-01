Разбавьте свой день яркими красками: шутки, которые улыбнут

Студент медицинского колледжа возмущен низкой оценкой.

- Профессор, я прослушал все Ваши лекции, прочел все работы и выполнил все задания!

- Молодой человек, когда я воевал, у нас в гарнизоне был осел. Он прошел с нами все битвы, на нем возили снаряды в самых крупных сражениях, но он так и остался ослом.