Укр

Разбавьте свой день яркими красками: шутки, которые улыбнут

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Разбавьте свой день яркими красками: шутки, которые улыбнут Новость обновлена 01 октября 2021, 11:13

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете смеяться весь день

Студент медицинского колледжа возмущен низкой оценкой.

- Профессор, я прослушал все Ваши лекции, прочел все работы и выполнил все задания!

- Молодой человек, когда я воевал, у нас в гарнизоне был осел. Он прошел с нами все битвы, на нем возили снаряды в самых крупных сражениях, но он так и остался ослом.

- Девушка, ваши глаза так прекрасны, с ума можно сойти.

- Ты еще мою жопу не видел, а то из психушек вылазить не будешь.

- Я стараюсь всегда вести себя так, чтобы меня никто не понимал.

- Почему?

- Если поймут, сразу убьют.

Пожалуйста, выберите правильный вариант:

1. Утро начинается с крепкого кофе и лёгкого завтрака.

2. Утро начинается с нежного поцелуя любимого человека.

3. Утро начинается с красных глаз, больной головы и мысли "Лучше бы я сдох".

Родители на семейном совете:

- Сынок! Мы все с понедельника начинаем новую жизнь! Я брошу худеть, папа бросит курить. А ты?

- Я могу бросить школу…

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты