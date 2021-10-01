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Похохочем вместе: лучшие вечерние анекдоты в пятницу-развратницу

Автор
Татьяна Кармазина
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Похохочем вместе: лучшие вечерние анекдоты в пятницу-развратницу

Очень забавная новая порция анекдотов, которые сделают ваш вечер незабываемым

На самом деле девушкам найти носки еще сложнее, потому что мужские валяются по углам, а женские аккуратно лежат чёртзнаетгде.

Вовочка пошел в 1 класс. После школы родители у него спрашивают:

- Ну, как учительница? Чему учит?

В ответ он говорит:

- Да она сама ничего не знает, все у нас спрашивает…

Рабинович приходит домой и говорит жене с улыбкой:

- А меня с работы уволили!

- Яша, я не поняла, а что это ты радостный-то такой?

- А остальных таки посадили.

Хотела погрустить как положено: подоконник, плед, кофе. Обернулась пледом, неудобно, облилась кофе, да еще и жопа на подоконнике не помещается!

Короче, не умею я грустить…

- Скажи-ка мне, сынок, а у тебя на компьютере есть какое-нибудь немецкое видео?

- Нет, папа, что ты!

- А почему у тебя лекции 15 гигов весят?

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты