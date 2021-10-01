Похохочем вместе: лучшие вечерние анекдоты в пятницу-развратницу
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На самом деле девушкам найти носки еще сложнее, потому что мужские валяются по углам, а женские аккуратно лежат чёртзнаетгде.
Вовочка пошел в 1 класс. После школы родители у него спрашивают:
- Ну, как учительница? Чему учит?
В ответ он говорит:
- Да она сама ничего не знает, все у нас спрашивает…
Рабинович приходит домой и говорит жене с улыбкой:
- А меня с работы уволили!
- Яша, я не поняла, а что это ты радостный-то такой?
- А остальных таки посадили.
Хотела погрустить как положено: подоконник, плед, кофе. Обернулась пледом, неудобно, облилась кофе, да еще и жопа на подоконнике не помещается!
Короче, не умею я грустить…
- Скажи-ка мне, сынок, а у тебя на компьютере есть какое-нибудь немецкое видео?
- Нет, папа, что ты!
- А почему у тебя лекции 15 гигов весят?