Укр

Проснулись и тут же улыбнулись: забавные анекдоты для позитивного настроения с самого утра

Автор
Анна Барабан
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Проснулись и тут же улыбнулись: забавные анекдоты для позитивного настроения с самого утра

Очередная подборка самых смешных шуток.

У левшей деньги обычно лежат в правом внутреннем кармане, а у правшей — в левом. Если же человек развивает оба полушария, то его деньги лежат в швейцарском банке.

Как приятно выйти из-за рабочего компьютера после восьми часов работы и усесться, наконец, отдыхать за домашний!

В машине. Она:

— Идиот, кретин, придурок!!! Мы только что задавили кошку!!!

— Да, дорогая. Конечно, ты права, дорогая. Может быть ты все таки пустишь меня за руль?

— я буду приносить тебе кофе в постель!

— я замужем….

— два кофе!

В автобусе:

— Извините, мне кажется, вы очень похожи на Иисуса Христа.

— Вы не первый это заметили. Когда я влезал в автобус, мне сказали: «Господи, ну куда ты прёшь!»

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