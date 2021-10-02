Проснулись и тут же улыбнулись: забавные анекдоты для позитивного настроения с самого утра
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Очередная подборка самых смешных шуток.
У левшей деньги обычно лежат в правом внутреннем кармане, а у правшей — в левом. Если же человек развивает оба полушария, то его деньги лежат в швейцарском банке.
Как приятно выйти из-за рабочего компьютера после восьми часов работы и усесться, наконец, отдыхать за домашний!
В машине. Она:
— Идиот, кретин, придурок!!! Мы только что задавили кошку!!!
— Да, дорогая. Конечно, ты права, дорогая. Может быть ты все таки пустишь меня за руль?
— я буду приносить тебе кофе в постель!
— я замужем….
— два кофе!
В автобусе:
— Извините, мне кажется, вы очень похожи на Иисуса Христа.
— Вы не первый это заметили. Когда я влезал в автобус, мне сказали: «Господи, ну куда ты прёшь!»
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