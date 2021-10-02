Читаем, улыбаемся, смеемся: прикольные анекдоты на день
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Из рассказов пейнтболиста: "И когда у меня закончились патроны, я взял кисточку, и пошел в рукопашную!".
- Таня, ты так нагло, дерзко и вызывающе ведешь себя с мужчинами, не боишься, что они тебя бросят?
- Не боюсь, я теперь живу не на девятом, а на первом этаже.
Жена:
- Нужно, наконец, уволить нашего шофера. Сегодня он третий раз чуть не убил меня.
Муж:
- Он отличный парень. Давай дадим ему еще один шанс.
- Ты если мне звонить будешь, то звони лучше на рабочий.
- Ты же нигде не работаешь.
- Да, да. Звони.
Молодой человек в кабинете венеролога:
- Меня попросил зайти один знакомый, у него проблемы.
- Ну, снимайте брюки, показывайте знакомого…