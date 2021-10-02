Укр

Читаем, улыбаемся, смеемся: прикольные анекдоты на день

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
160
Читаем, улыбаемся, смеемся: прикольные анекдоты на день

Новые анекдоты для хорошего настроения на целый день

Из рассказов пейнтболиста: "И когда у меня закончились патроны, я взял кисточку, и пошел в рукопашную!".

- Таня, ты так нагло, дерзко и вызывающе ведешь себя с мужчинами, не боишься, что они тебя бросят?

- Не боюсь, я теперь живу не на девятом, а на первом этаже.

Жена:

- Нужно, наконец, уволить нашего шофера. Сегодня он третий раз чуть не убил меня.

Муж:

- Он отличный парень. Давай дадим ему еще один шанс.

- Ты если мне звонить будешь, то звони лучше на рабочий.

- Ты же нигде не работаешь.

- Да, да. Звони.

Молодой человек в кабинете венеролога:

- Меня попросил зайти один знакомый, у него проблемы.

- Ну, снимайте брюки, показывайте знакомого…

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты