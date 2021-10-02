Укр

Самые смешные анекдоты, которые поднимут настроение в этот вечер

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Самые смешные анекдоты, которые поднимут настроение в этот вечер Новость обновлена 02 октября 2021, 16:54

Самые уморительные шутки, которые сделают ваш вечер

Некоторые мои друзья общаются со мной так, словно я божество. Они игнорируют мое существование и говорят со мной только тогда, когда им чего-то нужно…

Хороший папа всегда даст слизать остатки крема с миксера, а хорошая мама его перед этим выключит.

Специально держу в квартире полный архив "Дома-2" на дисках. Если у меня будет обыск по какому-нибудь делу, есть шанс, что на суде признают невменяемым…

Соседи снизу подумали, что ее личная жизнь наладилась, хотя в действительности она просто купила скакалку.

Купил мужик "Запорожец", пригласил друга по городу покататься. Покатались, вернулись к дому.

- Ну, как тебе моя новая тачка?

- Клево! Я только не понял, где мы ездили: справа все время какой-то бетонный забор был?

- Это не забор, это бордюр был…

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#Шутки #Юмор #Анекдоты