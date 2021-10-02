Самые смешные анекдоты, которые поднимут настроение в этот вечер

Купил мужик "Запорожец", пригласил друга по городу покататься. Покатались, вернулись к дому.

- Ну, как тебе моя новая тачка?

- Клево! Я только не понял, где мы ездили: справа все время какой-то бетонный забор был?

- Это не забор, это бордюр был…