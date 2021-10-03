Весело и нескучно: самые смешные анекдоты про учеников и учителей
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Учитель физики — человек с железным алиби: всех тех, на кого он ссылается, давно нет в живых…
Учительница русского языка, прочитав в сочинении ученика фразу «Жизненный опыт приходит с гадами», решила не исправлять ошибку.
На уроке рисования учительница спрашивает Вовочку:
— Что рисуешь?
— Деву Марию.
— Дай посмотреть… Что это?! Матерь Божья!
Учительница спрашивает у Вовочки:
— Вовочка, скажи честно, кто сделал за тебя домашнее задание?
— Не знаю, Мария Ивановна, я уже спал.
— Три часа ночи! Кто вы?
— Это папа вашего ученика, Елена Васильевна! Спите?
— Конечно!
— А мы каштаны пилим, желуди протыкаем — готовим поделку на конкурс «Прощай, осень»…