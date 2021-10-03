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Весело и нескучно: самые смешные анекдоты про учеников и учителей

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Весело и нескучно: самые смешные анекдоты про учеников и учителей Новость обновлена 03 октября 2021, 11:35

Читайте смешные до слез анекдоты и вспоминайте свои веселые школьные годы!

Учитель физики — человек с железным алиби: всех тех, на кого он ссылается, давно нет в живых…

Учительница русского языка, прочитав в сочинении ученика фразу «Жизненный опыт приходит с гадами», решила не исправлять ошибку.

На уроке рисования учительница спрашивает Вовочку:

— Что рисуешь?

— Деву Марию.

— Дай посмотреть… Что это?! Матерь Божья!

Учительница спрашивает у Вовочки:

— Вовочка, скажи честно, кто сделал за тебя домашнее задание?

— Не знаю, Мария Ивановна, я уже спал.

— Три часа ночи! Кто вы?

— Это папа вашего ученика, Елена Васильевна! Спите?

— Конечно!

— А мы каштаны пилим, желуди протыкаем — готовим поделку на конкурс «Прощай, осень»…

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