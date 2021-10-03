Укр

Улыбка и смех спасет нас всех: новая порция вечерних анекдотов

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Улыбка и смех спасет нас всех: новая порция вечерних анекдотов Новость обновлена 03 октября 2021, 16:54

Уделите минутку для шутки в этот вечер

- Ты меня больше не любишь — жалуется жена мужу. Раньше ты целыми вечерами сидел напротив меня, смотрел мне в глаза и держал мои руки в своих…

- Но, дорогая, после того как мы продали твое пианино, я больше не вижу в этом необходимости.

- Пап, помоги найти общий знаменатель.

- Это бесполезно, сынок, они ищут его с тех пор, когда я еще ходил в школу.

- Вовочка! Почему твое описание кошки дословно совпадает с работой твоего брата?

- А что тут объяснять? У нас дома только одна кошка.

Сергей зарабатывает в месяц 10 тысяч гривен. А его жена Ира тратит в месяц 30 тысяч гривен.

Вопрос: догадывается ли Сергей о существовании Володи?

В перерыве судебного заседания адвокат удрученно говорит своему подзащитному:

- Я исчерпал уже все доводы в вашу пользу. Не знаю, что я еще могу для вас сделать…

- А что, если вы все возьмете на себя?

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты