Улыбка и смех спасет нас всех: новая порция вечерних анекдотов

- Ты меня больше не любишь — жалуется жена мужу. Раньше ты целыми вечерами сидел напротив меня, смотрел мне в глаза и держал мои руки в своих…

- Но, дорогая, после того как мы продали твое пианино, я больше не вижу в этом необходимости.