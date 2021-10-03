Улыбка и смех спасет нас всех: новая порция вечерних анекдотов
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- Ты меня больше не любишь — жалуется жена мужу. Раньше ты целыми вечерами сидел напротив меня, смотрел мне в глаза и держал мои руки в своих…
- Но, дорогая, после того как мы продали твое пианино, я больше не вижу в этом необходимости.
- Пап, помоги найти общий знаменатель.
- Это бесполезно, сынок, они ищут его с тех пор, когда я еще ходил в школу.
- Вовочка! Почему твое описание кошки дословно совпадает с работой твоего брата?
- А что тут объяснять? У нас дома только одна кошка.
Сергей зарабатывает в месяц 10 тысяч гривен. А его жена Ира тратит в месяц 30 тысяч гривен.
Вопрос: догадывается ли Сергей о существовании Володи?
В перерыве судебного заседания адвокат удрученно говорит своему подзащитному:
- Я исчерпал уже все доводы в вашу пользу. Не знаю, что я еще могу для вас сделать…
- А что, если вы все возьмете на себя?