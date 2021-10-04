Прочитал прикольчик - получил задорчик: юморные шутки на утро
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Вовочка:
- Михаил Иванович, почему вы все время носите красную рубашку?
- Это для того, чтобы враги при сражении, если ранили, кровь не увидели.
- А, тогда понятно, почему у вас штаны всегда коричневые…
Мать в слезах, отец с ремнем и дед с инфарктом — девятиклассница Наташа даже не подозревала, что ее статус в Инстаграме "Занимаюсь прокрастинацией" будет иметь такие последствия в их необразованной семье.
- Я уже несколько лет ищу убийцу моей жены.
- О боже, вашу жену убили?!
- Нет, я же еще не нашел его…
Утро. Просыпаюсь от того, что он меня нежно-нежно целует в губы, в щеки, в лобик. Нежусь…
И вдруг, его разочарованный голос: "А почему ты не превращаешься в прекрасную принцессу?".
Муж:
- Что случилось с моей бритвой? Она совсем не бреет!
Жена:
- Не преувеличивай, пожалуйста. Я никогда не поверю, чтобы твоя щетина была тверже банки шпрот, которую я открыла вчера вечером.