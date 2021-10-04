Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые анекдоты
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- Вовочка! Почему твое описание кошки дословно совпадает с работой твоего брата?
- А что тут объяснять? У нас дома только одна кошка.
В зоомагазине:
- Я слышал, на днях у вас купили говорящего попугая. Может, найдете еще одного? Уплачу, как за двух.
- Есть очень толковый дятел. Знает азбуку Морзе!
- А у меня кошка необычная.
- И чего в ней такого необычного?
- Вот, посмотри фотографии.
- Ну, сметана, птички, мыши, рыбки… И что?
- Кошка фотографировала!
Один собачник повел своего кобеля к знакомой собаководше с целью повязать с ее сучкой. У них родилась тройня. А у собак так вообще четверо.
Скунс — это животное, в котором больше всего развита сила духа.