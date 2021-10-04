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Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые анекдоты

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые анекдоты Новость обновлена 04 октября 2021, 12:40

Сегодня мы подготовили для вас новую порцию уморительных анекдотов.

- Вовочка! Почему твое описание кошки дословно совпадает с работой твоего брата?

- А что тут объяснять? У нас дома только одна кошка.

В зоомагазине:

- Я слышал, на днях у вас купили говорящего попугая. Может, найдете еще одного? Уплачу, как за двух.

- Есть очень толковый дятел. Знает азбуку Морзе!

- А у меня кошка необычная.

- И чего в ней такого необычного?

- Вот, посмотри фотографии.

- Ну, сметана, птички, мыши, рыбки… И что?

- Кошка фотографировала!

Один собачник повел своего кобеля к знакомой собаководше с целью повязать с ее сучкой. У них родилась тройня. А у собак так вообще четверо.

Скунс — это животное, в котором больше всего развита сила духа.

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