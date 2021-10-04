Укр

Самые смешные анекдоты для отличного продолжения дня

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
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Самые смешные анекдоты для отличного продолжения дня Новость обновлена 04 октября 2021, 17:44

Шутки, которые не оставят без эмоций даже самого серьезного человека

- Вовочка, ты показывал свой дневник родителям?

- Нет, Марья Ивановна.

- Почему?

- Потому что я забочусь об их здоровье.

Беседуют два психиатра:

- Вот кстати коллега, получил я интересное подтверждение фрейдовской теории об оговорках. Хотел сказать жене "Подай мне сахар, дорогая", а получилось "Всю жизнь ты мне испоганила стерва!".

- А вот скажи честно, ты во сне храпишь?

- Понятие не имею, вроде, нет. От собственного храпа по крайней мере еще ни разу не просыпался.

- Ну, так у жены спроси.

- А жена и подавно не знает. У нее странная привычка после замужества возникла: как спать ложится — беруши вставляет.

Начальник подходит к сотруднику:

- Зайди ко мне в кабинет на пару слов.

Тот через несколько минут заходит и слышит:

- Ты уволен!

- Уважаю! Сказал — на пару слов и точно в два слова вложился!

- Дурак ты и шутки у тебя дурацкие!

- Выходи за меня замуж!

- Ой, прости меня, пожалуйста. Ты серьезно?

- Да шучу, я, шучу.

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты