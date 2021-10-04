Самые смешные анекдоты для отличного продолжения дня
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- Вовочка, ты показывал свой дневник родителям?
- Нет, Марья Ивановна.
- Почему?
- Потому что я забочусь об их здоровье.
Беседуют два психиатра:
- Вот кстати коллега, получил я интересное подтверждение фрейдовской теории об оговорках. Хотел сказать жене "Подай мне сахар, дорогая", а получилось "Всю жизнь ты мне испоганила стерва!".
- А вот скажи честно, ты во сне храпишь?
- Понятие не имею, вроде, нет. От собственного храпа по крайней мере еще ни разу не просыпался.
- Ну, так у жены спроси.
- А жена и подавно не знает. У нее странная привычка после замужества возникла: как спать ложится — беруши вставляет.
Начальник подходит к сотруднику:
- Зайди ко мне в кабинет на пару слов.
Тот через несколько минут заходит и слышит:
- Ты уволен!
- Уважаю! Сказал — на пару слов и точно в два слова вложился!
- Дурак ты и шутки у тебя дурацкие!
- Выходи за меня замуж!
- Ой, прости меня, пожалуйста. Ты серьезно?
- Да шучу, я, шучу.