Самые смешные анекдоты для отличного продолжения дня

- А вот скажи честно, ты во сне храпишь?

- Понятие не имею, вроде, нет. От собственного храпа по крайней мере еще ни разу не просыпался.

- Ну, так у жены спроси.

- А жена и подавно не знает. У нее странная привычка после замужества возникла: как спать ложится — беруши вставляет.