Улыбнись на все 32: юморные анекдоты на утро для поднятия настроения
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Старичок говорит таксисту:
— Когда приедем на дачу и будем разгружать вещи, ты со мной не разговаривай. Моя бабка думает, что я совсем оглох десять лет тому назад…
Друг после свадьбы не стал с машины снимать все эти банты и шарики — так ездит, сигналит. Ему дорогу уступают, думают — отстал…
— Если жена говорит, что ей пора взяться за голову, не обольщайся — речь идет лишь о парикмахерской.
Когда я собираюсь в путешествие, я всегда объясняю своему коту, почему оставляю его дома: «Извини, дружище, но я беру с собой только то, что не нужно гладить».
Сегодня приходит смс с неизвестного мне номера: «Прости малыш, дело не в тебе, я повстречала другого. Так бывает, прощай».
Блин, меня даже чужая девушка бросила.