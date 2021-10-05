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Улыбнись на все 32: юморные анекдоты на утро для поднятия настроения

Автор
Анна Барабан
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Автор
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Улыбнись на все 32: юморные анекдоты на утро для поднятия настроения

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться.

Старичок говорит таксисту:

— Когда приедем на дачу и будем разгружать вещи, ты со мной не разговаривай. Моя бабка думает, что я совсем оглох десять лет тому назад…

Друг после свадьбы не стал с машины снимать все эти банты и шарики — так ездит, сигналит. Ему дорогу уступают, думают — отстал…

— Если жена говорит, что ей пора взяться за голову, не обольщайся — речь идет лишь о парикмахерской.

Когда я собираюсь в путешествие, я всегда объясняю своему коту, почему оставляю его дома: «Извини, дружище, но я беру с собой только то, что не нужно гладить».

Сегодня приходит смс с неизвестного мне номера: «Прости малыш, дело не в тебе, я повстречала другого. Так бывает, прощай».

Блин, меня даже чужая девушка бросила.

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