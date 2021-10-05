Укр

Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые анекдоты

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые анекдоты Новость обновлена 05 октября 2021, 11:49

Сегодня мы подготовили для вас новую порцию уморительных анекдотов.

Ветеринар со студентом-стажером. Учит стажера крупному скоту таблетки слабительные давать:

— Таблетки берешь в рот, берешь трубочку полую, одним концом лошади в рот, другим себе и дуешь! Понял?

— Понял.

На следующий день стажер пришел на 2 часа позже обычного весь бледно зеленый.

— Ты чего? — спрашивает ветврач.

— Лошадь дунула первой!

По мнению женщин, интересным считается тот мужчина, у которого есть свой дом, из которого его можно будет выгнать.

Жена спросила, хочу ли я, чтобы к нам на недельку в гости приехала теща — и я дал правильный ответ!

Правда, только со второй попытки…

Курьероциты — желтые и зеленые тельца, разносящие по венам города питательные вещества.

На родительском форуме обсуждение на тему: «В каких песнях ваш ребенок слышит не то, что поётся на самом деле?»

Жена меня спросила, отвечаю:

— Отче Наш, ежа неси, но не беси.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #Анекдоты #Смешные анекдоты #Веселые анекдоты #Анекдот дня #Анекдот на сегодня
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