Смех без причины - признак хорошего настроения: веселые анекдоты
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Сегодня мы подготовили для вас новую порцию уморительных анекдотов.
Ветеринар со студентом-стажером. Учит стажера крупному скоту таблетки слабительные давать:
— Таблетки берешь в рот, берешь трубочку полую, одним концом лошади в рот, другим себе и дуешь! Понял?
— Понял.
На следующий день стажер пришел на 2 часа позже обычного весь бледно зеленый.
— Ты чего? — спрашивает ветврач.
— Лошадь дунула первой!
По мнению женщин, интересным считается тот мужчина, у которого есть свой дом, из которого его можно будет выгнать.
Жена спросила, хочу ли я, чтобы к нам на недельку в гости приехала теща — и я дал правильный ответ!
Правда, только со второй попытки…
Курьероциты — желтые и зеленые тельца, разносящие по венам города питательные вещества.
На родительском форуме обсуждение на тему: «В каких песнях ваш ребенок слышит не то, что поётся на самом деле?»
Жена меня спросила, отвечаю:
— Отче Наш, ежа неси, но не беси.
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