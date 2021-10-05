Читаем и улыбаемся: прикольные шутки для настроения вечерком
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Сейчас пишу книгу, но она кажется мне несколько скучноватой. Решил по ходу повествования убить нескольких героев. Думаю, это подстегнёт интерес читателей к моей автобиографии.
— На скушай еще котлетку.
— Спасибо, ба.
— Огурчики открыть?
— Давай.
— Дай поцелую. Золотой ребенок когда накуренный!
— Как намекнуть гостю, что ему пора бы уже идти домой?
— Подайте чашечку чая с ложечкой для обуви.
Почувствовала себя такой крутой, когда написала в списке дел «купить землю».
Для цветов, конечно, но звучит хорошо.
Да не маленькая у меня квартира! Это она сейчас такая, пока отопления нет.