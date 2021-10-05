Укр

Читаем и улыбаемся: прикольные шутки для настроения вечерком

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
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Читаем и улыбаемся: прикольные шутки для настроения вечерком Новость обновлена 05 октября 2021, 17:29

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться.

Сейчас пишу книгу, но она кажется мне несколько скучноватой. Решил по ходу повествования убить нескольких героев. Думаю, это подстегнёт интерес читателей к моей автобиографии.

— На скушай еще котлетку.

— Спасибо, ба.

— Огурчики открыть?

— Давай.

— Дай поцелую. Золотой ребенок когда накуренный!

— Как намекнуть гостю, что ему пора бы уже идти домой?

— Подайте чашечку чая с ложечкой для обуви.

Почувствовала себя такой крутой, когда написала в списке дел «купить землю».

Для цветов, конечно, но звучит хорошо.

Да не маленькая у меня квартира! Это она сейчас такая, пока отопления нет.

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