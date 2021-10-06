Немного веселья никогда не помешает: свежая подборка анекдотов

Женщинам легко определять, какой стороной внутрь надевать маску: в первый раз — любой, дальше — той, на которой уже есть губная помада.

Мужчинам сложнее. Приходится помнить, какой стороной внутрь маска была надета в первый раз, пока на проволочке на переносице не появится чёткая тёмная полоска.