Немного веселья никогда не помешает: свежая подборка анекдотов
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Медсестра сказала, что после прививки рекомендуется один день не ходить в спортзал. Я решил подстраховаться и не ходить туда никогда.
— Где ни за что не стал бы работать вампир?
— В кол-центре
Пришла странная оскорбительная смска. Долго смотрел, пытался понять, кто додумался так дистанционно унижать людей. Потом вспомнил, что это зарплата капнула
Женщинам легко определять, какой стороной внутрь надевать маску: в первый раз — любой, дальше — той, на которой уже есть губная помада.
Мужчинам сложнее. Приходится помнить, какой стороной внутрь маска была надета в первый раз, пока на проволочке на переносице не появится чёткая тёмная полоска.
То, что осенью все болеют простудой — это мудрый промысел матери-Природы.
Она заботится, чтобы человек побыл несколько дней трезвым и подготовил свой организм к зиме!