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Немного веселья никогда не помешает: свежая подборка анекдотов

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Немного веселья никогда не помешает: свежая подборка анекдотов Новость обновлена 06 октября 2021, 11:27

Смешные анекдоты, которые поднимут вам настроение.

Медсестра сказала, что после прививки рекомендуется один день не ходить в спортзал. Я решил подстраховаться и не ходить туда никогда.

— Где ни за что не стал бы работать вампир?

— В кол-центре

Пришла странная оскорбительная смска. Долго смотрел, пытался понять, кто додумался так дистанционно унижать людей. Потом вспомнил, что это зарплата капнула

Женщинам легко определять, какой стороной внутрь надевать маску: в первый раз — любой, дальше — той, на которой уже есть губная помада.

Мужчинам сложнее. Приходится помнить, какой стороной внутрь маска была надета в первый раз, пока на проволочке на переносице не появится чёткая тёмная полоска.

То, что осенью все болеют простудой — это мудрый промысел матери-Природы.

Она заботится, чтобы человек побыл несколько дней трезвым и подготовил свой организм к зиме!

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