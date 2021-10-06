Укр

Позитивная вечерняя нотка: юморные шутки для вашей улыбки

Автор
Анна Барабан
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Позитивная вечерняя нотка: юморные шутки для вашей улыбки Новость обновлена 06 октября 2021, 17:33

Смешные анекдоты, которые поднимут вам настроение.

Два мужика из цеха презервативов на перекуре:

— Иван Ильич, а почему ты про свою жизнь никогда не рассказываешь, у тебя хоть дети есть?

— Да есть Петрович, сын от первого брака, а дочь от заводского!

А в вашем городе тоже есть магазин под названием «Куриный рай», в котором продаются расчлененные тела кур?

— Почему прокуроры на пенсии становятся заядлыми дачниками?

— Да они уже просто не могут не сажать!

Только взяв ипотеку, Дима Сидоров понял, что врождённые три почки — это не проблема, а дар божий.

Долго не мог понять, что такое стиль "лофт". Потом мне объяснили: если коротко, то это стиль созданный "из говна и палок".

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