Не утро, а сплошной позитив: веселые анекдоты для хорошего настроения
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Если знаки внимания женщине оказывает приятная ей личность, это называется ухаживанием, а если же неприятная — домогательством!
Звонок подруге, бывшей жене своего мужа:
— А он у тебя во время ceкса храпел?
— Храпел!
— А ты что делала?
— Будила поначалу, а потом к тебе пристроила!
— Маааам! Завтра родительское собрание! Пойдешь?
— Нет!
— А почему?
— Знаю я эти родительские собрания! Мы лучше с тобой на эти деньги в Египет съездим!
Мужчина дарит женщине шубу.
— Дорогой, это же кролик, в ней будет холодно!
— Ничего, кролик ходил в ней всю жизнь и не замёрз.
— Жрать хочу!
— Люся, девушки кушают, а не жрут.
— Кушать я хотела восемь часов назад, а сейчас я хочу жрать.