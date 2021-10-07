Укр

Не утро, а сплошной позитив: веселые анекдоты для хорошего настроения

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
166
Не утро, а сплошной позитив: веселые анекдоты для хорошего настроения

Очень забавная подборка анекдотов, которые сделают ваше утро веселым

Если знаки внимания женщине оказывает приятная ей личность, это называется ухаживанием, а если же неприятная — домогательством!

Звонок подруге, бывшей жене своего мужа:

— А он у тебя во время ceкса храпел?

— Храпел!

— А ты что делала?

— Будила поначалу, а потом к тебе пристроила!

— Маааам! Завтра родительское собрание! Пойдешь?

— Нет!

— А почему?

— Знаю я эти родительские собрания! Мы лучше с тобой на эти деньги в Египет съездим!

Мужчина дарит женщине шубу.

— Дорогой, это же кролик, в ней будет холодно!

— Ничего, кролик ходил в ней всю жизнь и не замёрз.

— Жрать хочу!

— Люся, девушки кушают, а не жрут.

— Кушать я хотела восемь часов назад, а сейчас я хочу жрать.

Теги:
#Смех #Юмор #Анекдот #Анекдоты #Смешные анекдоты #Веселые анекдоты #Анекдот дня #Анекдот на сегодня