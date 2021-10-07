Самое время улыбнуться: свежие шутки для хорошего настроения

Хозяин продуктового магазина был обвинен в том, что он продавал вместо настоящей ветчины деревянную, нарезанную тонкими ломтиками и завернутую в красивую бумагу.

- Как вам не стыдно обманывать покупателей? — спросил судья.

- Ну, что вы, откуда же я мог знать, что у этого проклятого животного была деревянная нога.