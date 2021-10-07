Укр

Самое время улыбнуться: свежие шутки для хорошего настроения

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Самое время улыбнуться: свежие шутки для хорошего настроения Новость обновлена 07 октября 2021, 12:07

Эта подборка веселых анекдотов поднимет вам настроение на целый день

В еврейском доме мальчик играет на скрипке, а пудель ему подвывает в такт.

Наконец отец не выдерживает и говорит:

- Моня, прекрати это немедленно! Ты можешь играть то, что пудель не знает?

Сначала думаешь, что у вас доверие в отношениях, а потом он фоткает шахматную доску перед тем, как отойти в процессе игры.

- Как дела?

- Да вот, на барабане учусь играть.

- Ну и как результат?

- Супер!

- Что, классно играешь?

- Нет, сосед повесился!

Хозяин продуктового магазина был обвинен в том, что он продавал вместо настоящей ветчины деревянную, нарезанную тонкими ломтиками и завернутую в красивую бумагу.

- Как вам не стыдно обманывать покупателей? — спросил судья.

- Ну, что вы, откуда же я мог знать, что у этого проклятого животного была деревянная нога.

- Чем заделать покрытие дивана, разодранное до фанеры кошкой?

- Кошкой!

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#Шутки #Юмор #Анекдоты