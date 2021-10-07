Самое время улыбнуться: свежие шутки для хорошего настроения
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В еврейском доме мальчик играет на скрипке, а пудель ему подвывает в такт.
Наконец отец не выдерживает и говорит:
- Моня, прекрати это немедленно! Ты можешь играть то, что пудель не знает?
Сначала думаешь, что у вас доверие в отношениях, а потом он фоткает шахматную доску перед тем, как отойти в процессе игры.
- Как дела?
- Да вот, на барабане учусь играть.
- Ну и как результат?
- Супер!
- Что, классно играешь?
- Нет, сосед повесился!
Хозяин продуктового магазина был обвинен в том, что он продавал вместо настоящей ветчины деревянную, нарезанную тонкими ломтиками и завернутую в красивую бумагу.
- Как вам не стыдно обманывать покупателей? — спросил судья.
- Ну, что вы, откуда же я мог знать, что у этого проклятого животного была деревянная нога.
- Чем заделать покрытие дивана, разодранное до фанеры кошкой?
- Кошкой!