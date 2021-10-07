Вешать нос запрещено: самые позитивные вечерние анекдоты

Голова мужа лежит на коленях жены. Жена гладит его по волосам, потом снимает его очки и нежно говорит:

- Милый, без очков на твоем носу ты так похож на того красавчика, за которого я вышла замуж!

Муж, глянув на нее:

- Знаешь, без очков на моем носу ты тоже кажешься просто красавицей!