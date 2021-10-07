Вешать нос запрещено: самые позитивные вечерние анекдоты
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Голова мужа лежит на коленях жены. Жена гладит его по волосам, потом снимает его очки и нежно говорит:
- Милый, без очков на твоем носу ты так похож на того красавчика, за которого я вышла замуж!
Муж, глянув на нее:
- Знаешь, без очков на моем носу ты тоже кажешься просто красавицей!
- Слышал, Яша увольняется завтра?
- Что? Ты хочешь сказать, что он тут работал, а не просто приходил в отдел потрындеть каждый день?
Преподаватель литературы спрашивает студентку:
- Если бы вы могли встретиться и поговорить с любым писателем, живым или мертвым, кого бы вы выбрали?
- Живого…
- Сема, этот менеджер отеля нам очень помог и поменял наш номер на улучшенный, может отблагодарим? Дадим сколько не жалко?
- У нас нет таких денег.
- Мой сын все время спрашивает меня, откуда берутся дети.
- Ну, это нормально.
- Хм, но ведь он уже три года как женат!