Укр

Вешать нос запрещено: самые позитивные вечерние анекдоты

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Вешать нос запрещено: самые позитивные вечерние анекдоты Новость обновлена 07 октября 2021, 17:22

Забавные анекдоты для хорошего настроения в этот день

Голова мужа лежит на коленях жены. Жена гладит его по волосам, потом снимает его очки и нежно говорит:

- Милый, без очков на твоем носу ты так похож на того красавчика, за которого я вышла замуж!

Муж, глянув на нее:

- Знаешь, без очков на моем носу ты тоже кажешься просто красавицей!

- Слышал, Яша увольняется завтра?

- Что? Ты хочешь сказать, что он тут работал, а не просто приходил в отдел потрындеть каждый день?

Преподаватель литературы спрашивает студентку:

- Если бы вы могли встретиться и поговорить с любым писателем, живым или мертвым, кого бы вы выбрали?

- Живого…

- Сема, этот менеджер отеля нам очень помог и поменял наш номер на улучшенный, может отблагодарим? Дадим сколько не жалко?

- У нас нет таких денег.

- Мой сын все время спрашивает меня, откуда берутся дети.

- Ну, это нормально.

- Хм, но ведь он уже три года как женат!

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты