С Днем яйца! Уморительные анекдоты и картинки к празднику для вашей улыбки
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Подборка свежих забавных анекдотов на утро к Международному дню яиц
В пятницу, 8 октября, в мире празднуют Международный день яиц. Этот необычный праздник ежегодно отмечают каждую вторую пятницу октября. Чтобы этот день прошел в хорошем расположении духа, "Телеграф" подготовил самые смешные анекдоты и прикольные картинки к празднику, которые улыбнут.
Петух выкатывает во двор страусиное яйцо и обращается к курам:
- Я, конечно, никого не хочу критиковать, дамы, но вы посмотрите, что производят за границей…
Эгоистичная курица перестала нести яйца, потому что решила пожить для себя.
Маленькая девочка съела только белок у яйца, а желток не хочет. Бабушка ей говорит:
— Леночка, а почему ты желток не кушаешь? Девочки, которые в детстве едят желтки, вырастают красивыми и умными.
— А почему же ты в детстве желтки не ела?
Одна курица говорит другой:
— У меня была такая бурная ночь, что я теперь несу яйца крутыми.
Петух увидел курицу в микроволновке и говорит: "Ядрен батон… В деревне яйца нести некому, а она тут на каруселях катается!".
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