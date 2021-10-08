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С Днем яйца! Уморительные анекдоты и картинки к празднику для вашей улыбки

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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С Днем яйца! Уморительные анекдоты и картинки к празднику для вашей улыбки

Подборка свежих забавных анекдотов на утро к Международному дню яиц

В пятницу, 8 октября, в мире празднуют Международный день яиц. Этот необычный праздник ежегодно отмечают каждую вторую пятницу октября. Чтобы этот день прошел в хорошем расположении духа, "Телеграф" подготовил самые смешные анекдоты и прикольные картинки к празднику, которые улыбнут.

Петух выкатывает во двор страусиное яйцо и обращается к курам:

- Я, конечно, никого не хочу критиковать, дамы, но вы посмотрите, что производят за границей…

Смешные картинки ко Дню яиц
Смешные картинки ко Дню яиц
Смешные картинки ко Дню яиц
Смешные картинки ко Дню яиц

Эгоистичная курица перестала нести яйца, потому что решила пожить для себя.

Смешные картинки ко Дню яиц
Смешные картинки ко Дню яиц
Смешные картинки ко Дню яиц
Смешные картинки ко Дню яиц

Маленькая девочка съела только белок у яйца, а желток не хочет. Бабушка ей говорит:

— Леночка, а почему ты желток не кушаешь? Девочки, которые в детстве едят желтки, вырастают красивыми и умными.

— А почему же ты в детстве желтки не ела?

Смешные картинки ко Дню яиц
Смешные картинки ко Дню яиц
Смешные картинки ко Дню яиц
Смешные картинки ко Дню яиц

Одна курица говорит другой:

— У меня была такая бурная ночь, что я теперь несу яйца крутыми.

Смешные картинки ко Дню яиц
Смешные картинки ко Дню яиц
Смешные картинки ко Дню яиц
Смешные картинки ко Дню яиц

Петух увидел курицу в микроволновке и говорит: "Ядрен батон… В деревне яйца нести некому, а она тут на каруселях катается!".

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты
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