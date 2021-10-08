С Днем яйца! Уморительные анекдоты и картинки к празднику для вашей улыбки

Маленькая девочка съела только белок у яйца, а желток не хочет. Бабушка ей говорит:

— Леночка, а почему ты желток не кушаешь? Девочки, которые в детстве едят желтки, вырастают красивыми и умными.

— А почему же ты в детстве желтки не ела?