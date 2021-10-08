Укр

Немного веселья не помешает: порция веселых анекдотов на день

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
152
Немного веселья не помешает: порция веселых анекдотов на день Новость обновлена 08 октября 2021, 11:38

Подборка смешных анекдотов, после прочтения которых вы будете улыбаться

Встречаются два приятеля-бизнесмена:

- Ты налоги заплатил?

- Да.

- Спишь?

- Нет.

- Почему?

- Объясняю налоговикам, откуда взял столько денег, чтобы заплатить все налоги…

- Ой, бабушка, отчего у тебя такие большие уши?

- Чтоб лучше тебя слышать!

- Ой, бабушка, а что это у тебя такая большая квартира и 10 фирм?

- Чтоб легче повышение пенсионного возраста пережить.

- Мужчина! Уберите ваши руки, что вы обо мне думаете!

- Я думаю о вас совсем не то, что вы думаете.

- А я думала, вы мужчина!

Две пчелы в масках врываются в оранжерею:

- Лепестки на пол. Это опыление!

Идет мужик по лесу, слышит кукушка кукует:

- Кукушка, сколько мне жить осталось?

- А ты че, больной?

- Да нет вроде.

- Ну, тогда поживешь еще…

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты