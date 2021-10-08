Немного веселья не помешает: порция веселых анекдотов на день
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Встречаются два приятеля-бизнесмена:
- Ты налоги заплатил?
- Да.
- Спишь?
- Нет.
- Почему?
- Объясняю налоговикам, откуда взял столько денег, чтобы заплатить все налоги…
- Ой, бабушка, отчего у тебя такие большие уши?
- Чтоб лучше тебя слышать!
- Ой, бабушка, а что это у тебя такая большая квартира и 10 фирм?
- Чтоб легче повышение пенсионного возраста пережить.
- Мужчина! Уберите ваши руки, что вы обо мне думаете!
- Я думаю о вас совсем не то, что вы думаете.
- А я думала, вы мужчина!
Две пчелы в масках врываются в оранжерею:
- Лепестки на пол. Это опыление!
Идет мужик по лесу, слышит кукушка кукует:
- Кукушка, сколько мне жить осталось?
- А ты че, больной?
- Да нет вроде.
- Ну, тогда поживешь еще…