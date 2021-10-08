Самое время улыбнуться: новые анекдоты на вечер
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Народ в очереди к банкомату не знал что сказать, когда мужчина обойдя их прошел в самое начало и произнес:
— Мне только спросить…
— Подруга, благодаря спорту мой муж бросил пить!
— А каким видом спорта он занимается?
— Не он, а я занимаюсь боксом!
Расстояние между плитой и столом должно быть таким, чтобы в него не влезал пельмень.
Хотите сохранить отношения, не спрашивайте женщину о прошлом, а мужчину о будущем.
— Почему мужчинам нравятся длинноногие девушки?
— Чем длиннее ноги, тем быстрее она сгоняет за пивом