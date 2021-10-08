Укр

Самое время улыбнуться: новые анекдоты на вечер

Автор
Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
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Самое время улыбнуться: новые анекдоты на вечер Новость обновлена 08 октября 2021, 18:00

Свежая порция юмора специально для наших читателей.

Народ в очереди к банкомату не знал что сказать, когда мужчина обойдя их прошел в самое начало и произнес:

— Мне только спросить…

— Подруга, благодаря спорту мой муж бросил пить!

— А каким видом спорта он занимается?

— Не он, а я занимаюсь боксом!

Расстояние между плитой и столом должно быть таким, чтобы в него не влезал пельмень.

Хотите сохранить отношения, не спрашивайте женщину о прошлом, а мужчину о будущем.

— Почему мужчинам нравятся длинноногие девушки?

— Чем длиннее ноги, тем быстрее она сгоняет за пивом

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