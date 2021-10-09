Улыбка и смех спасет нас всех: отличные шутки для хорошего настроения с самого утра

Истерика в 16 лет: выбиваешь дверь с ноги, разбиваешь смартфон об стену, орешь.

Истерика в 26 лет: дверь стоит 6 тысяч, установка еще 2 тыс, за смартфон и ноутбук еще выплачивать кредит. Просто орешь.

30 лет: орать нельзя — дети спят. Просто сидишь.