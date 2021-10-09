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Улыбка и смех спасет нас всех: отличные шутки для хорошего настроения с самого утра

Автор
Анна Барабан
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Улыбка и смех спасет нас всех: отличные шутки для хорошего настроения с самого утра

Крутая подборка анекдотов, которые сделают ваше утро.

Вместо "Таких мудаков я еще не встречал" нужно говорить "Это был ценный и, надеюсь, уникальный опыт коммуникации".

Таракан-Хатико отказался перебираться к соседям и голодал, пока хозяева не вернулись из отпуска.

Истерика в 16 лет: выбиваешь дверь с ноги, разбиваешь смартфон об стену, орешь.

Истерика в 26 лет: дверь стоит 6 тысяч, установка еще 2 тыс, за смартфон и ноутбук еще выплачивать кредит. Просто орешь.

30 лет: орать нельзя — дети спят. Просто сидишь.

— Ваня, а бывают такое в жизни, когда усы не портят женщину?

— Дорогая, не переживай ты так, посмотри на нашу кошку!

У меня были проблемы и я взял кредит. Оказалось, что у меня раньше не было проблем.

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