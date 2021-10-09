Укр

Лекарство от скуки заказывали? Самые смешные анекдоты на день

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Лекарство от скуки заказывали? Самые смешные анекдоты на день Новость обновлена 09 октября 2021, 11:19

Очень забавная подборка шуток, которая сделает ваш день веселым

- Ты законопослушный гражданин?

- Без сомнения.

- И у тебя никогда не возникало желания кого-нибудь убить?

- Возникало. Но я желал убить строго в рамках закона.

- Все, теперь буду клеить баб со стопроцентным результатом.

- БМВ купил?

- Нет, скотчем обмотался.

Умирает старый еврей. Собрались родные, друзья. Один из друзей спрашивает его:

- Ну что, Мойша, был ли ты счастлив в этой жизни?

- Нет.

- А почему?

- Да понимаете, в гостях я в чай клал три ложки сахара, дома — одну. А любил с двумя…

- Алло, Фима, ты надел сегодня кальсоны?

- Да, мама.

- А творожок утром покушал.

- Покушал, мама, покушал.

- Не груби матери, мать у тебя одна! А кто там смеется рядом?

- Министры, мама, у меня совещание…

- Подождут, таки их тоже мама рожала!

- Девушка, а вашей маме зять не нужен?

- Нет.

- А папе собутыльник?

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты