Лекарство от скуки заказывали? Самые смешные анекдоты на день
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- Ты законопослушный гражданин?
- Без сомнения.
- И у тебя никогда не возникало желания кого-нибудь убить?
- Возникало. Но я желал убить строго в рамках закона.
- Все, теперь буду клеить баб со стопроцентным результатом.
- БМВ купил?
- Нет, скотчем обмотался.
Умирает старый еврей. Собрались родные, друзья. Один из друзей спрашивает его:
- Ну что, Мойша, был ли ты счастлив в этой жизни?
- Нет.
- А почему?
- Да понимаете, в гостях я в чай клал три ложки сахара, дома — одну. А любил с двумя…
- Алло, Фима, ты надел сегодня кальсоны?
- Да, мама.
- А творожок утром покушал.
- Покушал, мама, покушал.
- Не груби матери, мать у тебя одна! А кто там смеется рядом?
- Министры, мама, у меня совещание…
- Подождут, таки их тоже мама рожала!
- Девушка, а вашей маме зять не нужен?
- Нет.
- А папе собутыльник?