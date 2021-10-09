Лекарство от скуки заказывали? Самые смешные анекдоты на день

Умирает старый еврей. Собрались родные, друзья. Один из друзей спрашивает его:

- Ну что, Мойша, был ли ты счастлив в этой жизни?

- Нет.

- А почему?

- Да понимаете, в гостях я в чай клал три ложки сахара, дома — одну. А любил с двумя…