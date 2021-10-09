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Настраиваемся на позитив: лучшие анекдоты на вечер для отличного настроения

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
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Лучшие анекдоты на сайте "Телеграф" Новость обновлена 09 октября 2021, 16:58
Лучшие анекдоты на сайте "Телеграф"

- Доброе утро, Абрам Соломонович. Куда это вы так спешите?

- Да вот, решил застраховать свою дачу от пожара и града.

- От пожара — это я понимаю. Но как вы устроите град?!

Судья на заседании в суде:

- Итак, подсудимый, расскажите нам, почему вы выстрелили в своего товарища по охоте?

Подсудимый:

- Я случайно принял его за медведя.

- А когда вы поняли, что ошиблись?

- Когда медведь выстрелил в ответ!

Разговаривают два знакомых.

- Где твой брат?

- В травматологии.

- А что с ним?

- Мы заключили пари, кто дальше высунется из окна пятого этажа, и он выиграл.

Сегодня видел, как в парке подрались две белочки из-за пьяненького мужичка, кормившего их орешками, думаю они помирятся и вместе придут к нему вечерком…

Зоопарк:

- Вокруг куча народа, а тигр ведет себя совершенно естественно, как будто никого нет.

- А ты в присутствие еды как себя ведешь?

Теги:
#Шутки #Юмор #Анекдоты