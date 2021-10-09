Настраиваемся на позитив: лучшие анекдоты на вечер для отличного настроения

Судья на заседании в суде:

- Итак, подсудимый, расскажите нам, почему вы выстрелили в своего товарища по охоте?

Подсудимый:

- Я случайно принял его за медведя.

- А когда вы поняли, что ошиблись?

- Когда медведь выстрелил в ответ!