Настраиваемся на позитив: лучшие анекдоты на вечер для отличного настроения
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- Доброе утро, Абрам Соломонович. Куда это вы так спешите?
- Да вот, решил застраховать свою дачу от пожара и града.
- От пожара — это я понимаю. Но как вы устроите град?!
Судья на заседании в суде:
- Итак, подсудимый, расскажите нам, почему вы выстрелили в своего товарища по охоте?
Подсудимый:
- Я случайно принял его за медведя.
- А когда вы поняли, что ошиблись?
- Когда медведь выстрелил в ответ!
Разговаривают два знакомых.
- Где твой брат?
- В травматологии.
- А что с ним?
- Мы заключили пари, кто дальше высунется из окна пятого этажа, и он выиграл.
Сегодня видел, как в парке подрались две белочки из-за пьяненького мужичка, кормившего их орешками, думаю они помирятся и вместе придут к нему вечерком…
Зоопарк:
- Вокруг куча народа, а тигр ведет себя совершенно естественно, как будто никого нет.
- А ты в присутствие еды как себя ведешь?